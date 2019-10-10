暴涨185%每手净赚5000港元，鲁大师为何如此火爆?

10月10日消息，360旗下的鲁大师（03601）今日挂牌上市，股价大幅高开近50%，此后涨幅迅速扩大至185%，市值突破20亿港元。辉立证券暗盘交易显示其收报3.75港元，较招股价2.7港元涨38.889%。每手1000股，不计手续费，每手赚1050港元。此番，鲁大师暴涨185%，中签者每手净赚5210港元。目前鲁大师成交已经高达7.5亿。

鲁大师（03601）公布招股结果，该股以略高于中间价2.7港元定价，其招股价范围是2.3-3港元，公司净筹约1.06亿港元。预计股份将于明日（10日）挂牌，每手1000股，一手中签率20%。

香港公开发售获非常大幅超额认购，认购合共16.64亿股香港发售股份（相当于香港公开发售项下原可供认购600万股香港发售股份总数约277.36倍）的合共30258份有效申请已接获。分配予香港公开发售的发售股份数目已增至3000万股香港发售股份，相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数50%（于行使超额配股权前及不计及根据购股权计划已授出或将授出的购股权）。

对于鲁大师这款软件，周鸿祎的三六零（601360.SH）是它的大股东。2014年周鸿祎派田野接管鲁大师，后者目前担任鲁大师董事长兼CEO。股权结构显示，田野持有鲁大师21.67%的股权，为第二大股东。第一大股东和第三大股东分别为奇虎科技360和上海嵩恒网络科技有限公司。

招股书显示，2016年至2019年前四个月（以下简称“报告期内”），鲁大师的营业收入增长很快（三年358%）分别为人民币0.7亿元、1.23亿元、3.20亿元和1.14亿元，相应的净利润增长分别为人民币0.32亿元、0.56亿元、0.76亿元和0.28亿元（三年增长140%）。

为何如此火爆？

鲁大师之所以如此火爆一方面是因为公司在10月上市，而9月新股上市只有1家，10月新股上市赶上了好时机；另一方面公司实现盈利，认购火爆，散户份额较少，吸引入市。

中泰国际策略分析师颜招骏表示：

• 新股热潮由百威开始，带动了气氛，而且鲁大师集资净额少，5大基石投资者已占集资金额超过一半，公开发行又大量超购，造成首日上市有炒作。 市场大盘走势不佳，资金内部需及新股市场寻宝。

• 鲁大师上市市值少，实质上超购，基投占比高，新股市场火热，所以首先暴涨。新股上市初期主要由供需带动，因此可能会发生变化，长期趋势需要基本面配合。

• 加上鲁大师过去几年盈余增速快，上市估计偏低。现时美团及平安好医生等互联网公司开始把流量转化做盈利，都有利鲁大师憧憬。

光大新鸿基董事温杰表示：

• 鲁大师为用户免费提供工具软件，再通过网上广告变现收入，主要产品为鲁大师软件，其收入和利润持续增长，估计有望吸引投资者。

• 是次招股只有6000万股，依招预先2.7元计算，集资额仅16亿，其中5位基石投资者已认购约3成，市场货源不足（由于超额达200倍，将启动回拨机制）。

• 业绩亮丽，加上业务较部分科技股实际（至少有盈利），其实有一定吸引力。不过他表示：新股短线表现主要炒供求，但现水平不建议高追。