华为牵头、倪光南出席，软件绿色联盟应用体验标准3.0将在11月发布

IT之家10月10日消息 软件绿色联盟一年一度最受关注的盛会——2019软件绿色联盟开发者大会于今天（10日）正式启动售票。据介绍，软件绿色联盟就是此前的安卓绿色联盟，是由华为牵头，联合腾讯、阿里、百度、网易共同发起的旨在构建国内绿色软件生态的联合组织。

第二届软件绿色联盟开发者大会将于11月19日北京国家会议中心举行，以“构生态建未来”为主题，汇聚40+议题、300+合作伙伴、2000+开发者，集结阿里巴巴、百度、华为、腾讯、网易等国内知名企业，携手广大开发者共同提升泛终端系统软件体验。

大会为期一天，设有1个主论坛、4个分论坛，联盟将以更全面的议题设置、更有料的新风向释放，邀你共赴2019年度之约。大会将覆盖开源、AI、安全技术等主题方向，分享前沿技术及实践经验。

在第一届开发者大会上，现场发布绿标2.0的画面还历历在目，那在即将开启的第二届又会发生多少精彩故事呢？

24小时：新标准、新能力、新未来全揭秘

1.超强规格

本次大会规模预计超2000人次，将成为一场规模大、价值高、内容全的开发者大会。

2.应用新标准发布

软件绿色联盟标准工作组50多名行业顶级专家历时一年，研讨了开发、测试、用户体验等多个维度，制定了兼容性、稳定性、性能、功耗以及安全五大应用体验标准。《软件绿色联盟应用体验标准3.0》将在本次大会正式发布。

3.热门议题

联盟已经触达到开发技术的方方面面，涵盖多个经典议题，分享产业化发展新思路，私藏干货倾囊相授。备受关注的议题与热血的演讲者，将会碰撞出怎样的火花？

4.特邀嘉宾

本届大会将特邀极具前瞻性的演讲人分享主题，为开发者讲述一线实践经验。以技术和产业交流为主，二者相辅相成以满足参会者对于大会内容在广度及深度上的不同需求。

5.未来方向

随着应用场景日益复杂，很多业务角色和行业形态是技术缔造者自己没有想到的，未来发展态势又有哪些变化？快来和大咖一起探索未来发展方向。

继续与你同行：探索技术能级与行业趋势

联盟将继续与开发者、合作伙伴同行，售票于今天（10日）正式启动，用微信扫描下方二维码购票，与联盟再次同行启程，与到场的嘉宾伙伴一起探索技术的奥秘和未来的无限可能。

早鸟票来了，价格优惠数量有限！

门票售卖时间为10月10日至11月15日，在10月10日至10月31日期间购票可享受早鸟票价。门票分为学生票、普通票、VIP票三个档位，学生票早鸟价88元、普通票早鸟价198元、VIP票早鸟价998元，价格优惠数量有限。