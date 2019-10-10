WeWork与印度银行谈判破裂，重新寻求2亿美元融资

新浪科技讯北京时间10月10日晚间消息，据国外媒体报道，共享办公空间巨头WeWork印度业务大股东吉图·弗瓦尼（Jitu Virwani）今日表示，在取消IPO计划后，WeWork与印度当地银行ICICI Bank展开的1亿美元融资谈判已经破裂。为此，WeWork正寻求向其他投资者融资2亿美元。

弗瓦尼的房地产开公司Embassy集团于两年前成立了WeWork印度分公司，并一直在与WeWork的全球母公司The We Company谈判，希望将所拥有的WeWork大部分业务出售给The We Company。

但弗瓦尼今日表示，这些谈判已被无限期搁置，Embassy集团正在通过出售部分资产筹集约400亿卢比（约合5.63亿美元）资金。如有需要，这笔资金将被用于投资WeWork印度分公司。

弗瓦尼今日在接受采访时称：“即使把所有的资金（出售部分资产所得的5.63亿美元）用于支持WeWork印度分公司的发展，我们也会继续坚持下去。”弗瓦尼的儿子卡兰·弗瓦尼（Karan Virwani）是WeWork印度分公司的负责人。

WeWork 9月底曾宣布，将撤回提交给美国证券交易委员会（SEC）的IPO招股书，因为公司将推迟上市计划。据媒体报道，WeWork之所以推迟IPO，主要是因为公开市场给予的估值要远低于WeWork之前私募融资的估值。

在上市计划受挫后，WeWork免去了创始人亚当·诺伊曼（Adam Neumann）的CEO职位。为了吸引新投资，WeWork正考虑采取一系列成本削减措施。

当前，投资者对WeWork迅速增长的亏损感到担忧，并质疑其商业模式能否经受住全球经济低迷的打击。但弗瓦尼今日表示，WeWork印度公司将在明年年底前将实现盈利。