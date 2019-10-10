张一鸣加码游戏？传字节跳动在5大城市组建游戏业务团队

据Tech星球报道，字节跳动已在北京、上海、广州、深圳、杭州五大一线城市组建了游戏业务团队，并且还在大规模招人扩张。

据了解，2018年6月，今日头条正式上线“今日游戏”模块，包括了各类游戏产品以及游戏自媒体的内容。同年8月份，抖音开通了抖音游戏官方账号。2018年10月，抖音和今日头条先后上线小程序，随后今日头条正式上线小游戏功能。值得一提的是，张一鸣还常在官方头条号分享小游戏。今年2月，抖音上线一款音乐节奏小游戏《音跃球球》，该游戏将抖音洗脑神曲和跳球元素相结合，用户需要让弹跳的球球落在建筑上，同时获得更高的分数。

2019年以来，字节跳动内部开始将更多资源向游戏倾斜，不仅开放了校园招聘的游戏专场，还在各地设立了办公室，扩大团队。

据《晚点LatePost》6月份的报道，字节跳动成立了一个百人团队，挖了一些牛人，开始了以自研游戏为主的Oasis项目（绿洲计划），在内部这个项目也被称为“憋大招”。与此前该公司开展的小游戏和休闲游戏不同，“绿洲计划”主要针对的是重度游戏的开发。

目前，字节跳动已经布局了小游戏、休闲游戏、重度游戏，此外，还在通过收购成熟团队的方式，来快速扩张游戏版图。

另据了解，字节跳动目前游戏分为三块业务，分属三个不同的部门：小游戏归产品部门；休闲游戏归商业化部门；自研游戏归战略部门；独家代理业务此前也归属战略部门，现计划化归商业化。

以独家代理业务为例，根据Apple Annie公布的2019年4月中国区iOS手游月下载排行榜显示，Top10产品中，《全民漂移3D》《我飞刀玩得贼6》《猫千杯》等轻游戏都由抖音独代，另外一款下载榜第一的《消灭病毒》主要流量也来自于抖音。