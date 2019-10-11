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苹果CEO蒂姆·库克：下架香港暴徒帮手App是对用户“最好的保护”

2019-10-11 6:08:43来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月11日消息 在彭博社拿到的一份苹果员工备忘录中，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）对于苹果决定下架App Store中的HKmap.live应用程序的举动发表了自己的看法。库克表示，这一决定是基于香港网络安全和技术犯罪局和广大香港用户的“可靠信息”。

库克还表示，做出这样的决定“绝非易事”，尤其是在“饱受争议的时期”做出来。

文中提到的HMmap.live应用程序（暴徒帮手App）提供了大量有关示威和警察活动的地点信息。库克表示，这些信息被“恶意利用”来对付那些未受警察保护的警官和其他人员：

“不论技术是好是坏，对技术的应用已不是什么秘密。HMmap.live应用程序允许对警察检查站，示威地点和其他信息进行报告并在地图上予以呈现。信息本身是没有错误的，但从过去几天中我们从香港网络安全和技术犯罪局以及香港用户处获得了可靠的信息来看，该应用程序被恶意地用来用来针对警官实施暴力行为以及侵害那些没有警察保护的地方的个人与财产安全。这种App的使用也违反了香港法律，很显然也违反了我们的App Store准则中‘禁止对个人造成伤害’的条款。”

库克最后说道，App Store旨在“为每个用户提供一个安全可靠的地方”，并且下架相关App的决定“最大程度地保护了我们的用户”。

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关键词：苹果蒂姆·库克香港暴徒

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