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欧盟法院允许HMD等两家公司参与谷歌反垄断案

2019-10-11 6:42:20来源：新浪科技作者：唐风责编：阿迷评论：

Alphabet旗下谷歌部门因其Android手机软件而遭到了欧盟的创纪录反垄断罚款，目前该公司正在就此展开抗争，而在欧洲第二最高法院允许安卓手机厂商Gigaset和HMD Global Oy介入诉讼之后，这种抗争得到了加强。

谷歌正在欧盟普通法院（General Court）挑战欧盟委员会对其处以43.4亿欧元（约合48亿美元）罚款的决定，并下令谷歌放弃旨在打压其竞争对手的反竞争商业行为。欧盟委员会在2018年作出裁决称，谷歌在Android智能手机和笔记本上预装了Chrome浏览器和谷歌搜索应用，从而给自己带来了不公平的优势。

欧盟普通法院在周四公布的一份文件中表示，德国Gigaset Communications公司和芬兰HMD Global Oy公司（诺基亚手机品牌的独家被授权人）可以参与诉讼程序以支持谷歌。另外，法院还允许技术游说团体应用开发者联盟（Application Developers Alliance）、网络浏览器Opera Software和计算机与通信行业协会（CCIA）进行干预。谷歌是计算机与通信行业协会的成员。

被允许干预的欧盟委员会支持者则包括欧洲消费者组织（European Consumer Organisation）、游说团体FairSearch（这个团体的申诉触发了欧盟的这宗案件）、捷克搜索引擎Seznam、法国搜索引擎Qant、以及VDZ和BDZV这两家德国出版集团。

法庭诉讼程序预计将于明年启动。

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关键词：安卓诺基亚谷歌垄断HMD

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