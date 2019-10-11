“戴森牌”电动汽车梦碎：商业可行性微乎其微

以生产吸尘器而闻名的英国公司戴森（Dyson）已经取消了一个电动汽车制造项目。

发明家詹姆斯·戴森爵士（Sir James Dyson）领导下的这家公司表示，该公司的工程师已经开发出一种“神奇的电动汽车”，但这种汽车不会上路，因其不具备“商业可行性”。詹姆斯爵士在向公司全体员工发出的一封电子邮件中表示，戴森曾试图为该项目找到买家，但未能成功。这个部门总共雇用了500名英国工人。

▲“戴森牌”电动汽车设计图纸

戴森此前计划投资逾20亿英镑（约合25亿美元）开发一款“全新的、与众不同”的电动汽车，并于2016年启动了这个项目，其中一半资金将被用于开发汽车，另一半用于开发电池。该公司表示，这款汽车不会以大众市场为目标。

2018年10月，戴森公布了在新加坡的一家新建工厂生产这款汽车的计划，预计将于明年完成，首批车辆将在2021年下线。

戴森想要作出一些革命性的改变，但也需要能拿到回报才行。电动汽车的销售量正在迅速攀升，但制造成本仍然高于传统汽车，而且能够创造的利润也要低得多，甚至有可能无利可图。大众等大型制造商有能力向电动汽车行业投入数百亿美元资金，这种规模经济最终将令技术变得更便宜，并为其带来回报。就连业内“暴发户”特斯拉也已耗尽大量现金，不得不向投资者伸手拿钱。

在这种形势下，戴森公司已经得出结论，知道自己根本负担不起与大公司展开竞争的成本。不过，该公司还将继续努力试图在电池技术上实现重大飞跃。

该公司还计划在英国投资2亿英镑，用于研发和测试轨道设施。戴森表示，这笔钱中的很大一部分已经花掉了，并表示用于电动汽车项目的剩余资金仍旧将被用来开发电池技术等其他产品。

第一批电动汽车已经开发出来并正在测试，但在周四发出的一封电子邮件中，詹姆斯爵士透露，戴森将会关闭英国和新加坡的电动汽车设施。这个项目雇用了523人，其中500人在英国，詹姆斯爵士称赞他们取得了“巨大的”成就。

“这不是产品的失败，也不是团队的失败，他们将很难接受这个消息。”詹姆斯爵士在电子邮件中写道。但他同时表示：“我们在整个开发过程中都非常努力，只是找不到商业可行性而已。”

“戴森的汽车团队开发了一款奇妙的汽车，他们采用了巧妙的方法，同时仍然忠于我们的理念。”他说道，并表示该公司正试图在负责生产吸尘器、风扇和吹风机等产品的家用产品部门中为电动汽车员工找到替代职位。詹姆斯爵士表示，戴森将继续致力于开发用于汽车的电池技术，他在邮件中写道：“我们的电池将以一种深刻的方式令戴森受益，并将我们带向令人兴奋的新方向。”

“总而言之，我们的投资兴趣没有减弱，并将继续深化自己在英国和新加坡的根基。”他写道。“这不是第一个改变了方向的项目，也不会是最后一个。”