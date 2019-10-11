第三季度全球App营收219亿美元，苹果App Store占比65%

据国外媒体报道，移动应用数据分析平台Sensor Tower今日发布报告称，今年第三季度全球App营收为219亿美元，与上年同期的179亿美元相比增长22.9%。

这其中，苹果App Store应用商店占到了总营收的65%，而Google Play应用商店占剩余的35%。

第三季度，App Store用户的开销为142亿美元，与上年同期的116亿美元相比增长22.3%。Google Play用户的开销为77亿美元，与上年同期的62亿美元相比增长24%。

相比之下，Sensor Tower的营收数据略低于另一家移动应用数据分析平台App Annie的数据。App Annie今日也同时发布报告称，第三季度全球消费者在App上的开支为230亿美元，略高于Sensor Tower的219亿美元。

Sensor Tower数据还显示，第三季度全球App下载量为296亿次，同比增长9.7%。其中，Google Play占216亿次，意味着Google Play仍是App的主导下载源。

虽然整体下载量继续增长，但中国市场的App下载量略微有所下降。Sensor Tower数据显示，第三季度中国市场的App下载量为22亿次，同比下滑6%。虽然下载量有所下滑，但中国市场的App营收却增长了26.9%，从一年前的32亿美元提高到41亿美元。

报告指出，第三季度中国市场App下载量之所以略微下滑，可能是因为中国暂停长达9个月的游戏版号审批所致。需要指出的是，Sensor Tower的数据不包括第三方应用程序商店，因此不能充分体现出中国App市场的全貌。

报告还显示，第三季度全球最赚钱的非游戏类App依然是Tinder，创造了2.33亿美元的消费支出，较上一季度增长了7%。Netflix排名第二，YouTube排名第三，营收为1.64亿美元。

相比之下，App Annie的数据略有出入：Tinder和Netflix仍排名前两位，但第三位是爱奇艺，而非YouTube。

基于下载量，TikTok（抖音国际版）继续向Facebook的主导地位发起挑战。第三季度，WhatsApp下载量高居榜首，TikTok紧随其后，Messenger位居第三，而Facebook和Instagram分列第四和第五位。

Sensor Tower表示，这并不是TikTok首次超越Facebook。在2018年第四季度和2019年第一季度，TikTok曾都超过Facebook，然后在上个季度再次跌至第四位。第三季度，TikTok的下载量达到了1.77亿次，越来越接近排名首位的WhatsApp。

相比之下，App Annie数据显示，TikTok第三季度的下载量排名第三，位居Messenger和Facebook之后。

移动游戏仍是主要的营收源，第三季度创收163亿美元，占App内总开销的74%。在这163亿美元的游戏营收中，App Store占98亿美元，Google Play占65亿美元。

第三季度，Google Play和App Store的整体游戏下载量增长了17.6%，从去年的95亿次增加到111亿次。

基于下载量，排名前三位的游戏是《Fun Race 3D》（1.23亿次下载量）、《PUBG Mobile》（9400万次下载量）和《Mario Kart Tour），后者尽管9月下旬才推出，但下载量达到了8600万次。

《PUBG Mobile》是营收最高的游戏，第三季度营收为4.96亿美元，同比增长652%。排名第二的是腾讯的《王者荣耀》，营收3.77亿美元。《Fate/Grand Order》排名第三，营收为3.54亿美元。