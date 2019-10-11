微软Win 10X“飞马座”项目曝光，或为传统笔记本带来全新界面

IT之家10月11日消息 除了硬件之外，微软近日举行的Surface活动也涉及软件，该公司发布了适用于全新计算设备类别的Windows 10新版本，名为Windows 10X，用于双屏和可折叠设备。

据熟悉该系统开发的人士称，整个Windows 10X（Windows Core OS）不仅适用于双屏和可折叠设备，Windows 10X使用代号为Santorini的自适应“外壳”（shell），能在不同的外形尺寸设备中使用相同的外壳。

微软正在开发一个名为“Pegasus（飞马座）”的新项目，将Windows 10X的独特用户界面带入传统笔记本电脑的外形尺寸以及不同风格的笔记本电脑或平板电脑中。

借助“飞马座”项目，微软可以使用现代代码重建桌面体验，并且将针对传统的外形尺寸定制相同的Windows 10X体验。

据悉上图是微软公司正在测试的用于传统笔记本电脑和二合一笔记本电脑的当前Windows 10X UI的概念设计。

Windows 10X或“飞马座”项目不会取代当前的Windows 10体验，并且新的用户界面仅在新设备上提供，Windows 10X相关的UI改进可能会在明年的Insider预览版中开始出现。