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NASA局长：SpaceX明年一季度将执行载人飞行任务

2019-10-11 7:43:20来源：新浪科技作者：星海责编：嗜橙评论：

北京时间10月11日早间消息，NASA局长吉姆·布里登斯廷（Jim Bridenstine）周四证实，明年一季度SpaceX载人龙飞船（Crew Dragon）将会发射升空，执行SpaceX第一次载人飞行任务，在此之前先要测试，直到满意为止。

布里登斯廷拜访SpaceX总部，他参观了载人龙飞船，在庞大的制造厂听取简报，并对SpaceX提倡的“Fail Fast，Then Fix”（快速失败，然后修正）策略表示赞赏，SpaceX用这种方法设计飞船。尽管如此，布里登斯廷还是对宇航员的安全表示担忧，他说：“我们不能冒任何不必要的风险。”

NASA将价值68亿美元的合同交给SpaceX和波音公司，让它们开发火箭-太空舱系统，将宇航员送往国际空间站，这是自2011年美国终止“航天飞机”计划之后，第一次从美国本土将宇航员送往国际空间站。

布里登斯廷参观SpaceX总部（位于洛杉矶霍桑）时，SpaceX正在忙着解决载人龙飞船的技术难题。到目前为止，SpaceX只是将货物送到轨道，没有完成过载人任务。

马斯克和布里登斯廷都说，他们会通力合作，帮SpaceX解决技术难题。马斯克称：“让降落伞正常运行是一项相当艰巨的工程任务。”他说载人龙的降落伞会比阿波罗时代的降落伞更安全。

马斯克还说：“我们会完成测试，12月之前硬件就会在卡纳维拉尔角准备就绪。”

4月份，SpaceX在发射中出现爆炸事故，后来双方展开联合调查，SpaceX没有透露调查细节，他只是说开发工作很复杂，测试也很苛刻，出现意外是不可避免的。

由于美国目前无法将宇航员送往国际空间站，它只能让俄罗斯提供服务，每张“单程票”要8000万美元。布里登斯廷说NSAS仍然会向俄罗斯购买“座位票”，这是一种保险策略，以防太空舱开发工作延误。

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关键词：NASASpaceX

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