一加7T Pro迈凯伦版本官方宣传片释出：专属图案更显个性

IT之家10月11日消息 一加7T Pro及其迈凯伦版本现已正式发布，一加官方随后也正式放出了一加7T Pro 迈凯伦定制版的官方宣传视频，一起来看一下吧。

外观方面，一加7T Pro迈凯伦版本采用橙色和黑色设计，后摄模组旁还有专属定制图案，手机背部下方保留迈凯伦Logo。

硬件方面，一加7T Pro迈凯伦版本搭载高通骁龙855 Plus处理器，12GB内存（LPDDR4X）和256GB（UFS3.0）存储空间，采用一块6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +及屏下指纹技术。采用4085mAh电池并支持Warp Charge 30T快速充电功能，除此以外还支持杜比全景声功能。

摄像方面，一加7T Pro迈凯伦版本采用后置4800万主摄（索尼IMX586传感器）+1600万超广角（117度）+800万长焦的三摄方案，具有激光聚焦功能。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）。

价格方面，一加7T Pro迈凯伦版本印度发售价为58999印度卢比（折合人民币约5914元），欧洲版本售价为860欧元（折合人民币约6735元）。