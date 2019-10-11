消费者抱怨丰巢诱导收费：存放7小时打赏1元才能开柜

IT之家10月11日消息 据红星新闻报道，成都的周女士自己下班取快递员暂放在丰巢快递柜的包裹时，发现该件已保管7小时，需要支付1元钱赞赏才能开柜。付款后回家上网搜索，才发现支付步骤是可以跳过的。与周女士一样误付款的消费者不在少数。

在消费者投诉平台上，有网友投诉称，蜂巢快递柜存在诱导消费者赞赏问题。这与周女士遭遇的情况极为相似，周女士称，“10月4日19：00左右准备取件，扫完取件码后跳出赞赏界面。以前也有超过24小时取件的情况，但是下面都有‘跳过赞赏’这一个按钮。 但是这一次‘跳过赞赏’的按钮变成灰色，无法选择跳过赞赏功能，只能付款1元才能开柜。”

而其余很多投诉也与丰巢涉嫌诱导消费者付款相关，其中一位消费者10月3日投诉，“丰巢智能柜诱导用户赞赏保管费，超过24小时取件，诱导付保管费。事后仔细看半透明浅色字才发现可以跳过。”另外，平台上9月、8月都可见内容相似的投诉。

针对这些问题，丰巢快递柜客服表示，存件大于等于7小时，丰巢快递柜确实都会弹出赞赏打款的页面，取件当时是可以点击跳过赞赏进行免费取件的，并不存在会强制收费的现象，即使是超过24小时也不会强制收取费用，但已经支付的不能退款了。对于为什么将“跳过赞赏”字样设计得又灰又透明时，该客服表示这是全国统一的取件页面。

不过，在消费者服务平台上，丰巢快递柜客服又有不同表述，投诉平台上的回复内容称，打赏业务不是强制收费，不想打赏可跳过直接取件，不需支付任何费用。对于消费者投诉的赞赏费，丰巢快递柜已安排退款。