2019年诺奖得主：人类迁移到太阳系以外行星的想法“很疯狂”

近日，刚刚荣膺诺贝尔物理学奖的瑞士天体物理学家米歇尔·马约尔（Michel Mayor）表示，人类将永远不会迁移到太阳系以外的行星，因为到达那里需要很长时间。马约尔和同事迪迪埃·奎洛兹（Didier Queloz）于10月8日被授予了诺贝尔物理学奖，以表彰他们改进了探测系外行星的技术。







▲诺贝尔奖得主米歇尔·马约尔表示，人类生活在另一个星球上的想法是“完全疯狂的”

近日，在马德里附近的参加一次会议时，马约尔在会议间隙接受了法新社的采访。当被问及人类迁移到其他行星的可能性时，他说：“如果我们谈论的是系外行星，那么事情很清楚：我们不会迁移到那里。”

“这些行星实在是太遥远了。即使是在非常乐观的情况下，假设这颗宜居星球没那么远，比如说只有几十光年，可以说它就在附近，但前往那里的时间仍是相当可观的，”马约尔补充道，“这里说的是，用我们今天的技术，需要花费数以亿计的天数才能解决迁移的问题。我们必须保护好我们的星球，它非常美丽，绝对适合居住。”

马约尔今年已经77岁，他认为，有必要消除那些诸如“如果有一天地球上没有生命，我们就去另一个宜居的星球”的言论。“这太疯狂了，”他补充道。

▲刚刚荣膺诺贝尔物理学奖的瑞士天文学家迪迪埃·奎洛兹

1995年10月，马约尔和奎洛兹在法国南部的天文台进行研究。利用定制的仪器，他们发现了以往只出现于科幻小说中的东西：一颗太阳系外的行星。

马约尔是瑞士日内瓦大学的教授，奎洛兹是他的博士生，他们的这一发现引发了天文学的一场革命。从那时起，天文学家在银河系中发现了4000多颗系外行星。

“宇宙中还有其他的世界吗？这是一个非常古老的问题，哲学家们对此争论不休，”马约尔说，“我们不断寻找离我们最近的行星，它们可能与地球相似。我和同事们开启了寻找系外行星的研究，证明了研究它们是可能的。”

马约尔还表示，其他星球上是否存在生命的问题要由“下一代”来回答。“我们不知道！要做到这一点，唯一的方法就是开发新的技术，让我们能够探测到遥远宇宙的生命，”他补充道。

从观星博士到诺奖得主

四分之一个世纪前，身为天文学研究生的迪迪埃·奎洛兹正用自制的仪器扫描天空，他花了几个月的时间来推敲这些数据，并从中得出了一个必然的结论：他刚刚发现了第一颗太阳系外的行星。

在攻读博士期间的研究中，这位瑞士科学家花费了大量时间来完善所谓的系外行星探测技术。直到1995年10月，一个意义重大的夜晚终于到来。在此之前，系外行星只存在于科幻小说中。

奎洛兹和他的导师兼同事米歇尔·马约尔在10月8日因其开创性的工作获得了诺贝尔物理学奖，他们为银河系范围内搜寻系外行星克服了许多障碍。

在法国阿尔卑斯山脚下的上普罗旺斯天文台（Haute-Provence Observatory），奎洛兹和马约尔煞费苦心地建造了自己的设备，以便能够探测到恒星发出的光频率的微小变化。

现在他们遇到了另一个问题。他们发现的这颗名为“飞马座51b”（51 Pegasi b）的行星太大了。“发现这颗行星时，我们和所有人一样惊讶，因为这颗行星实在是太奇怪了，和想象中的完全不一样，”奎罗兹在接受法新社的采访时说，“我记得，我和米歇尔讨论过很多次，试图证明它不是一颗行星，但最后我们总是绕回来。这是唯一的解释。”

这颗系外行星的大小和木星差不多，但它与母恒星的距离比地球与太阳距离近了20多倍。这样的尺度让研究团队感到困惑。萨拉·西格尔（Sara Seager）目前是麻省理工学院的行星科学家和天体物理学家，在马约尔和奎洛兹取得发现时，她正在哈佛大学读研究生。她回忆道，当时该结果引发了“巨大的争议”。

“没有人希望自己的范式被打乱，我们只是想相信在学校里所教的一切，即木星这样的行星与其恒星距离很远，”西格尔说，“人们非常抗拒，而且这在科学上也是合理的——你看不到这颗行星，也没有它的照片，你只看到了它对恒星的影响，所以人们想把这种影响（归因于）其他东西。”

4000颗系外行星

奎洛兹表示，他们的发现过了一段时间后才得到学界的认可，而在此之前，系外行星在天文学界是“怪人研究的东西”。他说：“有些人会在会议的角落里讨论（系外行星），但没有人愿意正式发言，这太奇怪了。”

如今，由于他们的开创性工作，天文学家已经发现了超过4000颗系外行星，而且据估计，有行星环绕的恒星数量可能有数十亿颗。

“我们正在研究生命的起源，而这正是系外行星正在发生的事情，”奎洛兹说，“这就是这个领域不断发展的原因。现在肯定有上千人在做这方面的研究，这太棒了。”