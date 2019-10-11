苹果iOS 13.2新测试版可删除Siri历史记录并停止分析

10月11日上午消息，今天苹果向开发者推送iOS 13.2的第二个测试版，此版本新加入了删除Siri历史记录，以及停止对外分享自己数据的按钮。

这个新功能的开发，源于7月底英国媒体《卫报》（Guardian）的一篇报道，当时他们称，苹果公司的智能助手Siri会把包含用户隐私的录音发送至承包商，用于进行人工分析以改进产品，卫报认为这可能存在隐私漏洞。

同时，这篇报道也导致了人们对Siri泄露隐私的担忧。

为了回应这种担忧，苹果公司一周后在全球范围内暂停了分析行为，并对分析过程进行评估，以确定Siri是否正确地听到了查询，还是被错误地调用。

另外，他们承诺，将在未来发布软件更新，让用户选择是否分享自己的数据，参与分析过程。

▲Siri加入了删除历史记录和停止分析的功能（图片来自macrumors）

iOS 13.2测试版的新功能是上次事件的延续，在这个版本中，用户可以选择不分享音频，苹果会清楚地明白用户不希望自己的隐私被用户数据分析。

另外，苹果解释称，根据他们的隐私条款，即便用户数据被用于SIri分析，也跟Apple ID没有关联，并且只会存储有限的一段时间。

除了这些，苹果还表示，他们正在进一步修改其人工分级流程，尽量让数据量最小化，以避免分析者由此看到具体的用户隐私。

实际上，让用户协助改善语音助手是业内常用的行为。除Siri之外，亚马逊的Alexa、谷歌的Google Home等服务都采用了人工评估打分的方式提升算法的准确度，由此让自己的人工智能变聪明，这过程很像父母教婴儿认识世界。也正因此，这种行为曾经引发外界对隐私泄露的担忧。

因为苹果对隐私这件事的关注，人们对他的要求会更高，也会被认为应当承担更多责任。