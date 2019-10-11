扎克伯格喊话亚马逊贝索斯：AWS云服务成本太高

北京时间10月11日早间消息，周四时，Facebook CEO扎克伯格介绍了慈善组织Chan-Zuckerberg Initiative（简称CZI）的科学研究，CZI是扎克伯格与妻子成立的慈善机构。

在直播讨论中，扎克伯格说CZI非常关注技术，他认为，对于尖端实验室和生物科技初创公司来说，计算成本太高是一大挑战；与过去相比，现在给人类DNA排序、获得生物结构数据的确便宜很多，但存储分析这些信息的成本还是太高了。

扎克伯格还认为AWS的使用成本太高，他说：“有一件事我要说说，看看我们的计算成本和我们的AWS账单就清楚了。让我们呼叫杰夫（指亚马逊CEO杰夫·贝佐斯），谈谈这个问题。”

CZI设立了众多项目，涉及细胞生物学、早期癌症相关研究。扎克伯格正在抛售股票，支持CZI的工作。另外，CZI还与生物医学研究机构合作设立CZ-Biohub（Chan Zuckerburg Biohub），LinkedIn联合创始人雷德·霍夫曼（Reid Hoffman）及其它捐赠人向CZ-Biohub捐赠资金。

2019年，扎克伯格给自己列出一些“个人挑战”，当中有这样一项：发起一系列讨论，谈论未来技术对社会的影响。扎克伯格认为，以前在科学研究中有三项成本很高，一是为湿实验室招募员工，二是制造药物，三是临床实验研究，现在计算成本已经成为前三大成本之一。所有大型云提供商都认为向生物科技行业提供服务、为基因项目提供支持是一个赚钱的好机会。

上一个季度，AWS的营收增长至84亿美元；7月份，谷歌曾说旗下云服务年营收已经达到80亿美元。微软没有透露Azure的收入，但从份额看它排在第二位，仅次于AWS。

人类基因组相当庞大，由60亿个碱基字母组成，数据浩繁，科学家正在努力破解。加州大学生物分子学家约瑟夫·德里斯（Joseph DeRisi）指出，在发展中国家，研究机构无法承担高昂的计算费用，这是一大挑战。