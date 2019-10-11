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因改装/转售PS3游戏主机，日本一男子被捕

2019-10-11 8:49:04来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月11日消息 当游戏主机等硬件逐渐老化或者性能落伍时，大部分人会选择购买新的硬件设备，但是也会有小部分人因为情怀或者某些原因不愿更换，因此他们选择将自己的硬件进行改装。不过这种改装也要在当地法律条件允许下才可以进行，因为已经有人因此而被捕入狱了。

据日本新闻社NHK报道，日本香川县一名男子因改装PlayStation 3然后出售而被捕。现年44岁的安倍忠（Tadaaki Abe）被指控越狱PS3并将其出售给其他买家。

据悉，这名男子 对PS3执行的越狱操作能够将光盘复制并安装到硬盘驱动器上，也就是说用户下次使用时无需再次插入光盘。不过他的举动也违反了日本知识产权保护法案以及《防止不正当竞争法》，后者保护公司销售其产品的权利。

有意思的是，“涉案”的PS3主机还是仅在日本发行的Yakuza 3特别版，这款主机表面通体白色，上面刻有两条龙。去年7月，他在网上拍卖网站上以15555日元（约合人民币1026元）的价格出售了该游戏机，而未经改装的《如龙3》特别版PS3游戏主机在eBay上都能拍出至少250美元（约合人民币1779元）。

安倍告诉警方称PS3改装只是他的兼职，他卖掉改装过的PS3以获得额外收入。当局在他的家中查获了40个PlayStation 3主机，目前正在调查犯罪嫌疑人是否也对它们进行了改装。

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关键词：NHK索尼PS3

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