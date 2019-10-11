2019年10月数据库排行：微软SQL Server 分数增加最多

DB-Engines数据库流行度排行榜10 月更新已发布，排名前二十如下：

这期的数据比较有意思，上个月才说完 Microsoft SQL Server分数出现罕见的下滑，并且是下滑最多的一个。到了这个月，Microsoft SQL Server马上扭转局势，成了分数增长最多的一个，与上个月相比其增加了9.66分，比第一名 Oracle增加 9.22分稍胜一筹。当然，整体来看排名和上个月的保持一致。

可以看到，排名前5的数据库的分数较上个月都有了一定的增长，尤其是和去年同时期相比，增长更为明显。

有关其他方面的变动，以及完整排名请查看 https://db-engines.com/en/ranking。

接下来看一下前十名的趋势变化图：

最后看看每种数据库的排名情况。

关系数据库前10名如下：

Key-Value数据库前10名如下：

文档数据库前10名如下：

图数据库前10名如下：

时序数据库前10名如下：

DB-Engines根据受欢迎程度对数据库管理系统进行排名，排名每月更新一次。排名的数据依据5个不同的指标：

Google以及Bing搜索引擎的关键字搜索数量

Google Trends的搜索数量

Indeed网站中的职位搜索量

LinkedIn中提到关键字的个人资料数

Stackoverflow上相关的问题和关注者数量

这份榜单分析旨在为数据库相关从业人员提供一个技术方向的参考，其中涉及到的排名情况并非基于产品的技术先进程度或市场占有率等因素。无论排名先后，选择适合与企业业务需求相比配的技术，才是最重要的。