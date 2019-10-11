苹果收购英特尔基带“未审先并”，市监总局启动问询

IT之家10月11日消息 针对“苹果10亿美元收购英特尔基带业务”对行业的影响，市场监督管理总局日前开始向行业内终端企业询问相关意见。

知情人士表示，这一收购案件已经对外公布近80天，但这么长时间以来，苹果方面并未向中国监管机构进行集中申报，目前业内对这一案件高度关注，相关监管部门已经开始主动询问。

据了解，苹果收购英特尔基带业务耗资10亿美元，这其中，苹果还将接收超2000名英特尔员工、知识产权以及相关硬件设备。根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》，经营者集中达到下列标准之一的，应事先向主管部门申报，未申报的不得实施集中：（一）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过100亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币；（二）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过20亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币。

显然，苹果在全球业务上已经达到100亿元人民币和20亿元人民币的标准，而英特尔的基带业务是否超过4亿元人民币尚不清楚。不过，苹果作为英特尔基带的唯一客户，双方可能通过在美交易规避国内审查。

知情人士表示，目前，尚不清楚监管部分是否会启动反垄断调查，此前，苹果方面表示与英特尔基带业务的合并工作将在今年第四季度完成，一旦调查启动，监管部门将会有90天的审查周期，审查期间，无法进行合并。这可能会导致苹果和英特尔基带业务合并流产。