这款Dune Pro机箱能让你的PC伪装成苹果Mac Pro

在今年六月份的WWDC19开发者大会上，苹果正式推出了专业用户带来了期待已久的模块化Mac Pro，其采用了全新设计，力求在获得最强劲的性能的同时能够带来最佳的扩展性和可配置性。Mac Pro最高可选配28核心英特尔至强处理器和1.5 TB高性能内存，拥有的8个PCIe扩展槽可以实现优秀的扩展性能。

在强劲性能之下，苹果为Mac Pro带来了新的外形设计，而这一形似「刨丝器」的造型也在当时引来了不小的争议。如今PC机箱制造厂商Dune却看上了这一设计，推出了面向PC平台的「类Mac Pro」机箱—— Dune Pro。

Dune Pro的外形设计几乎和Mac Pro如出一辙，例如不锈钢框架、铝制外壳，此外还可选配一个类似于Mac Pro「蜂窝造型」的具有隔音效果的前面板。

Dune Pro的外壳由3mm厚的精密高级铝制成，机箱顶部随附的2个USB 3.1接口，适配的主板包括迷你ITX、ATX、mATX、EATX和EEB。Dune Pro机箱内拥有160毫米的CPU风扇间隙，并且可以在支持的主板上安装32核处理器，例如 AMD THREADRIPPER 2990WX、英特尔I9 9980XE等。

显卡方面，Dune Pro的内部空间可以安装超过380毫米显卡。此外，机箱内也预留了水冷的位置，可以使用带风扇的120mm，240mm或360mm水冷散热器。

Dune Pro的扩展配件包括5个SSD支架、HDD支架可容纳4个3.5英寸硬盘驱动器、主板扩展器等。Dune Pro将于2019年10月21日在Kickstarter进行众筹。