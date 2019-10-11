华为耀星计划落地中东、非洲，HMS开发者数量超101万

10月11日上午消息，华为近日在中东北非地区首次举办华为开发者大会。华为消费者业务中东非洲地区部总裁Gene Jiao宣布即将在迪拜建设整个中东非洲第一个DigiX创新工作室，提供全场景设备和技术人员支持本地合作伙伴更好地接入华为HMS生态，并发布耀星计划在中东非洲正式上线，邀约本地开发者参与华为HMS的全球生态构建。阿联酋皇室成员迪拜体育局局长Saeed表示，他们将在近期上架全线体育类政府应用到AppGallery，更好地丰富HMS生态里的体育品类。

2019华为开发者大会上，华为向全球开发者和合作伙伴介绍了HMS（HUAWEI Mobile Services，即华为终端云服务）生态，即基于HMS核心服务框架（HMS Core & Capabilities）和开发者服务，以华为终端用户体验为中心，由华为应用、服务与第三方应用、服务共同形成的智慧移动互联生态。截至目前，HMS Core已经开放了14项能力。通过接入这些开放能力，开发者能够低成本快速构建应用、持续提升应用的用户量和活跃度、利用多渠道实现盈利。

随着谷歌GMS服务对华为的持续封杀，华为也加快了自己HMS的生态建设。根据华为方面公布的数据，截止到2019年8月，HMS生态增长迅速，全球注册开发者数量超过101万，接入HMS Core的应用程序超过45万。华为称，未来HMS将持续全面开放，为开发者提供更多的开放能力，构筑全场景HMS生态。

据悉，目前华为终端全球月活用户达5.7亿，华为终端云服务已覆盖170多个国家，在全球范围拥有3个区域中心以及包括迪拜在内的15个数据中心。华为应用市场、华为音乐、华为云空间、华为主题等HMS Apps也相继在全球推出。

自2018年4月全球上线以来，随着越来越多的开发者加入HMS生态，华为应用市场上架的海外头部应用数量也在不断增加。华为应用市场服务目前覆盖全球170多个国家和地区；目前，华为音乐服务于70多个国家和地区，全球月活用户超过1.5亿。华为音乐于2018年10月在中东地区上线；华为云空间全球月活用户数量已达到1.6亿；华为主题全球月活用户已经超过7000万。

“我们真诚地邀请所有当地的合作伙伴加入我们的HMS生态，为此华为投入了10亿美元资源在全球范围升级‘耀星计划’，并在迪拜首次建立了DigiX创新工作室来全力支持他们。”华为终端云服务中东北非运营负责人Adam Xiao在活动上的演讲中称。

为了鼓励更多开发者将应用接入HMS生态，华为将其对全球开发者的激励从10亿元人民币增加到10亿美元。“耀星计划”升级后，预计80%的资源将用于激励和加速全球开发者的创新，并为开发者提供开发、分发和营销资源。

据悉，华为DigiX创新工作室将进一步扩展至全球，包括迪拜在内的6座主要城市拥有8个DigiX创新工作室，为全球开发者提供支持，包括设备测试、开发能力等。华为称，未来华为开发者大会还将陆续在欧洲、中东、南非、拉美等地举办系列活动，在全球范围内与开发者展开交流，全面赋能开发者。