《使命召唤：现代战争》光追配置公布：4K/60FPS需RTX 2080 Super

IT之家10月11日消息 今日Nvidia官方正式公布了射击类游戏大作《使命召唤：现代战争》的光追/无光追配置要求列表。

根据表中内容汇总如下：

光追1080P/60FPS：

GPU：NVIDIA GeForce RTX 2060

CPU：Intel Core i5-2500K或AMD Ryzen R5 1600X

RAM：12GB

HDD：175GB硬盘空间

系统：Win 10 64-bit

光追4K/60FPS：

GPU：NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

CPU：Intel i7-9700K或AMD Ryzen 2700X

RAM：16GB

HDD：175GB硬盘空间

系统：Win 10 64-bit

无光追1080p 144 FPS：

显卡：NVIDIA GeForce GTX 1080 或 RTX 2070 SUPER

CPU：Intel i7-8700K或AMD Ryzen 1800X

RAM：16GB

HDD：175GB硬盘空间

系统：Win 10 64-bit

《使命召唤：现代战争》作为一款第一人称射击游戏也是这一系列的第16部作品，早前动视方面已经确认该款游戏将在今年10月25日正式发售，届时玩家可以在PS4、Xbox One、战网上体验这款游戏，敬请期待。