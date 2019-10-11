微软确认Win10 November 2019更新，最终版本为Build 18363.418

IT之家10月11日消息 在最新发布的博客文章中，Windows Insider团队的布兰登·勒布朗（Brandon LeBlanc）表示，交付给Windows Insider团队的最后一个Insider Preview版就是最终版本。他表示：“我们相信Build 18363.418是最终版本，我们将继续改善客户PC上19H2的整体体验，这是我们常规工作中的一部分。”他补充说，此版本包含所有最新的19H2功能以及通过本月Patch Tuesday更新发布的修复程序。

值得注意的是Win10 2019年5月更新运行的内部版本为18362.418，而即将发布的Windows 10 November 2019更新的内部版本则为18364.418。Microsoft将提供即将发布的Windows 10 November 2019更新作为累积更新，下一个功能更新完全专注于性能改进和OS稳定性，不会对操作系统进行任何重大更改。而2019年5月更新（版本1903）和2019年11月更新（版本1909）共享相同的累积更新包，唯一的区别就是内部版本号从18363增加到18364。

布兰登说：“由于他们使用相同的服务内容，因此版本修订号（点后的数字）将始终在2019年5月更新和2019年11月更新之间匹配。”“安装有2019年5月更新的系统版本为Build 18362.418，但Windows 2019年11月更新的Windows Insiders则是Build 18363.418。”

随着Windows 10 November 2019 Update的最终确定，微软将逐步开始将测试工作转向Windows 10 20H1-2020版操作系统。若用户不想立即测试Windows 10 2020并希望坚持使用2019年11月更新，可以转到``设置''>``更新和安全性''>``Windows Insider程序''以确保处于Release Preview环中。

换句话说，如果用户对于Windows 10 1909并不“感冒”，现在完全可以升级到Windows 10 1903，毕竟微软公司已经解决了几乎所有已知的问题，也就是说Win 10 1903是最稳定的。