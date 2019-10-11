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佳能IVY REC：可以别在腰带上的卡扣式相机

2019-10-11 11:38:38来源：爱活网作者：弱鸡13责编：阿迷评论：

别看有些品牌成立的时间不短，也已经是行业中的“老大哥”了，但总能拿出一点年轻人喜爱的新鲜小玩意儿。就在10月10日，佳能发布了IVY REC卡扣式相机，就跟我们见到的卡扣环一样，咔哒一声就可以别在腰带、书包甚至是钥匙圈上，毋庸置疑，携带起来超级方便。

据了解，这款IVY REC卡扣式相机仅重90g，同时具备了1300万像素以及25.4mm，等效35mm焦距镜头，说起来，这么一个小相机竟然没有配备广角，也算比较少见。IVY REC可拍摄Full HD/60p视频，另外，它还能实现IP68级防水，达到30分钟、水下2米的程度以及2米防震。

当然，这么小的相机是没有任何显示屏幕的，所以它需要搭配配套的APP来使用，Canon Mini Cam可与IVY REC相机通过Wi-Fi或蓝牙实现连接。我们可以实时预览拍摄画面，也能将相机中的照片及视频素材传输至手机端。在续航方面，佳能IVY REC采用660mAh内置电池设计，约可拍摄1000张照片或60分钟Full HD/60p视频，单次充满电的时间长达180分钟，这充电时间还真的不短呢。

佳能IVY REC卡扣式相机将提供绿色、蓝色、灰色和粉色版本，售价为130美元，约合人民币925元，将于10月份上市销售。这个价格么老实说，算是个比较贵的玩具了，对于喜好新奇玩意儿的人来说倒是可以考虑一下。

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关键词：佳能卡扣式相机IVY REC

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