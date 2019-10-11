苹果iPhone 11 Pro Max的第三方音频测试不及前代

10月10日，DxOMark正式发布了针对手机音频的「DXOMARK Audio评测基准」，这一评测会测试智能手机的音频录制和播放质量，并形成「The DXOMARK Audio排名」。



在公布了DXOMARK Audio评测基准的当天，DxOMark同时放出了来自五个不同制造商的手机音频评测排名，包括iPhone11 Pro Max、iPhone XS Max、Galaxy Note 10+、Galaxy S10 +、荣耀20 Pro、华为Mate20X以及索尼Xperia1，最终荣耀20 Pro以多一分的微弱优势位居第一，而iPhone XS Max和iPhone 11 Pro Max则分别以74分、71分的成绩位居第二、第三名。

具体而言，DxOMark认为iPhone 11 Pro Max在音量的测试中由于其他手机，但只比iPhone XS Max高出一分而已。「一如iPhone XS Max，iPhone 11 Pro Max的音量非常一致，表现极为优异，在最大响度时更拿下了高分，并且该苹果手机在低音量设置下的性能也比前款手机稍微提升了一些。」

此外iPhone 11 Pro Max改进了iPhone XS Max录音的声场宽广度，以及在播放其录音时为声源定位的能力，所以它的空间感得分（54分）比iPhone XS Max（53分）高了一分。但DxOMark认为iPhone 11 Pro Max的语音备忘录表现基本上与iPhone XS Max相去无几。「希望可以在未来看到语音备忘录从单声道变为立体声。」

最终，DxO Mark给iPhone 11 Pro Max打出了71分的成绩，其优缺点分别如下：

播放测试优点：

1.我们所有测试项目中的整体表现都很好；

2.适用于所有场景，尤其适用于游戏音频；

播放测试缺点：

1.空间呈现不如XS Max那般精确

2.音损比XS Max多，这意味着其聆听体验不如XS Max

3.横向播放音乐时，立体声的旋转方向不正确

录制测试优点：

1.平整的频率响应可提供出色的音调响应；

2.支持高音量录制；

3.录制视频时，空间性能优于XS Max；

录制测试缺点：

1.使用主摄像头录制视频时缺少高端延伸；

2.麦克风的方向性应该再多一点；

3.降噪还有些改进空间；

4.录制语音备忘录和会议时，应该添加立体声支持