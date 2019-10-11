亚马逊上架“第三代AirPods”保护壳

关于第三代AirPods，也就是降噪版的小道消息早已传地风风火火。最早在今年年初，就有分析师和来自供应链的消息表示，苹果今年会推出「高端版AirPods」，其将具备「降噪防水」等新功能，而且价格也将水涨船高。

在今年九月份的时候，来自国内的媒体就爆料了几张来自供应链的关于第三代AirPods的泄露照片，其中显示新的AirPods无论是耳机本体还是充电盒的造型设计均与现有的AirPods有所区别，而位于正面的指示灯也似乎预示着新一代AirPods将具备无线充电的特性。

紧接着在上周发布的iOS 13.2第一个开发者测试版中，有人便从中发现了第三代AirPods的线索。这张图标照片显示，新耳机和目前的AirPods有很大区别，其出现了「入耳」的部分，这很可能是降噪功能所必需的部件，耳机的整体外观设计也与九月份国内媒体曝光的供应链照片不谋而合。

而亚马逊也在最近出现了关于第三代AirPods的保护壳，它的充电盒变得更扁、更宽，但耳机本体并没有出现在宣传页面当中。

至于发布日期，苹果分析师郭明錤就曾预测新款AirPods将会在今年晚些时候或者明年初发布，采用全新设计，而根据苹果往年的惯例，10月底如果有新的活动的话，新AirPods预计也将在同时登场。