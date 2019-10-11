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中国首个商用云VR业务在四川电信正式放号

2019-10-11 13:58:23来源：C114中国通信网作者：-责编：嗜橙评论：

10月10日，中国首个商用云VR业务在四川电信正式放号。四川电信云VR商用放号，标志着云VR业务技术验证和商业设计已经完成，正式进入商用阶段。

▲中国第一位正式商用VR业务的用户

据了解，四川电信建立了一套整套云VR业务体系，推出面向家庭普及能力的云VR业务。该业务主打VR直播、VR全景视频、3D影院、VR游戏等场景，让用户足不出户便能身临其境的欣赏演唱会、体育大赛、电影大片、奇彩风光，VR游戏等。

▲四川电信云VR业务

据四川电信专家介绍，云VR业务对网络有着非常高的要求，通过10GPON技术，构筑了家庭宽带千兆接入能力；结合10GPON家庭网关（ONT）和专业的家庭组网能力，为用户提供双频Wi-Fi全屋覆盖、无缝切换和超大带宽超低时延的高品质网络保障，为云VR业务提供了可靠的网络基础，确保了用户的体验。

在平台侧，基于云化的VR业务平台，通过视频FOV（Field of View，视场角）分片和解码技术，同时配合8K VR播放器，实现了8K内容在4K解码能力头盔上的播放。通过智能调度技术的运用，使得云VR游戏的渲染资源利用效率提升30%以上，结合低时延编码技术提升画质20%,提升操控精准度20%，使用户获得了更加逼真和沉浸式的体验。

据记者了解，目前成都电信云VR业务已正式上线，对199及以上的套餐开放预约办理，大家可前往电信各标杆营业厅咨询。

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关键词：云VR电信

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