纳斯达克CEO：向中国企业开放资本市场符合美国利益

北京时间10月11日消息，当地时间星期四，纳斯达克CEO阿德娜·弗里达曼（Adena Friedman）在雅虎财经All Markets Summit会议上表示，向中国企业开放资本市场符合美国最大利益，因为世界各地的证券交易所都在积极吸引中国企业。

弗里达曼说，“如果中国企业不再能进入美国资本市场，我们都知道，它们会转向伦敦和中国香港地区，因此它们有其他渠道，或者它们还可以在中国大陆地区上市。因此，我们必须意识到，保持市场开放符合我们的利益，有助于确保我们作为全球最有适应力、最有活力市场的地位。”

中国7月份推出了与纳斯达克相似的科创板，希望把中国公司留在国内资本市场。香港联交所也修改了有关规则，接受“同股不同权”，以吸引更多科技公司。

弗里达曼表示，特朗普政府称目前没有考虑限制中国企业IPO（首次公开招股）是“好消息”。纳斯达克帮助催生了部分世界上最大的公司，灵活的上市规则，使得它越来越成为中国企业上市的第一选择。去年，33家中国企业赴美IPO，创下8年来新高。

弗里达曼还说，“根据相关法律，纳斯达克不能有区别地对待来自不同国家的企业。”

尽管存在一定风险，但包括在线学习企业有道和在线保险公司慧择控股在内的中国企业最近向美国证券交易委员会提交了IPO申请材料。

弗里达曼说，“我们被认为是机遇之地，我们希望全世界各地的企业仍然把我们视为机遇之地。”