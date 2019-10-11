Collapse OS，为人类世界至暗时期而设计的开源操作系统

软件开发者Virgil Dupras提出观点称“全球供应链将在2030年之前崩溃”，他认为在这种大崩溃时代，人们将无法生产大部分电子产品，因为它们依赖于复杂的供应链系统。这时，能够合理利用现有电子设备并对其重新编程的人会获得更大优势。因此，在该设想之下，Dupras希望开发一款名为 Collapse OS 的简易操作系统来应对人类世界的黑暗时刻。目前，他已将正在开发中的 Collapse OS开源了出来。

该操作系统旨在于任何能够轻松找到的组件和设备上运行。简易性和可复制性是 Collapse OS的两大特性，它需要在最小最简易的机器上运行，通过简易的接口进行交互操作，能够编辑文本文件，并为各种MCU和CPU 编译汇编器源文件，还可以从各种存储设备中进行读写。此外，Collapse OS拥有复制自身能力的同时，目标是尽可能做到独立。有了该项目的副本，有能力和创造力的人应该能够在其设计的机器上构建和安装操作系统，而无需外部资源（即互联网）。

Dupras认为，对于后世界末日中的技术人才来说，最大的问题将是微控制器，即嵌入在控制计算机系统功能的电路板上的微型计算机。Collapse OS网站上写道：“几十年后，计算机将崩溃，无法修复，人们将无法再对微控制器进行编程。为了避免这种命运，我们需要有一个可以通过现有零件和微控制器进行设计的系统。”

于是，Dupras决定为 Collapse OS采用Z80 8位微处理器。他解释说，z80具有9000个晶体管，这与任何拥有数百万晶体管的现代CPU来说，显然更易于大规模复制，所以不妨设计一个在更简单的芯片上也能正常工作的系统。

关于Collapse OS的想法在Reddit和Hacker News等网站上引发了大讨论。Dupras 在Reddit上谈论了选择z80的另一个原因，“它已经生产了很长时间，并被用于许多机器上，所以人们有很大机会尝试使用它”。

Collapse OS目前可以在基于Z80的自制软件RC2014上运行。该操作系统的开发还在持续进行中，Dupras为此做了不少软件考古工作。当然，“大崩溃时代”之类的都是他的个人设想，这一举动听上去也许与为世界末日打造诺亚方舟如出一辙。Dupras自己也明白 Collapse OS的可行性有所欠缺，他宣称该项目只在合适的崩溃情形下有意义，太微弱不行，太严重也不行。但他还是坚持崩溃假设，并表示即使最后被证明是徒劳的，尝试也很有趣。