支付宝全量上线“支付后推荐”功能：商家打广告利器

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IT之家10月11日消息 据悉，今天支付宝“支付后推荐”功能全面开放，商家可在用户支付后的成功页添加收藏小程序/关注生活号的组件，并通过小程序收藏有礼/生活号关注有礼引导用户点击。
此外，由天猫、支付宝联合推出，专为品牌商打造的“品牌轻店”，也将在双十一前接入“支付后推荐”。用户在品牌商线下门店支付后，可一键收藏“品牌轻店”小程序，跳转至天猫品牌旗舰店。
可以预见，该功能非常有助于商家跟用户建立长期连接，可以凭借小程序和生活号的种种促活能力，促成下一次的转化。
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