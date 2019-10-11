丰田发布新一代氢燃料电池汽车：续航超900公里

北京时间11日消息，丰田汽车周五发布了一款完全重新设计的Mirai氢燃料电池汽车，这是该公司希望氢燃料这一利基技术成为主流的最新尝试。

20多年来，这家日本最大的汽车制造商一直在开发燃料电池汽车，但这项技术却被特斯拉等竞争对手的电池驱动电动汽车的迅速崛起所掩盖。

在10月24日的东京车展之前，丰田发布了新的氢燃料汽车的原型车，其平台与雷克萨斯LS跑车的相同。这款新的Mirai轿车拥有比其前身更长的续航里程，以及完全重新设计的燃料电池堆和氢气罐。

丰田新一代Mirai的首席工程师Yoshikazu Tanaka表示：“我们希望制造一辆人们真正想买的车，而不仅仅是因为它是一辆环保汽车。”

这款新车的续航里程比上一代Mirai约700公里的续航里程提高了30%，也就是说最大续航里程超过900公里。

Tanaka表示，新一代Mirai的生产成本将低于其前身，因为将进行大规模生产，而现有的Mirai大部分是手工制造的。

现有的Mirai在日本补贴后的售价约500万日元（约33万元人民币），是市场上仅有的三款氢燃料电池汽车之一。另外两款是现代的Nexo和本田的Clarity。

在5年前推出第一代Mirai至今，这款氢燃料电池汽车只售出了不到1万辆。相比之下，特斯拉的电池驱动的Model S在推出后一年半就售出了2.5万辆。