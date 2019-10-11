外卖消费场景延伸至旅游，美团、饿了么上演新对决

刚刚过去的十一黄金周，“旅游+外卖”开始变得异常火热。



来自北京的刘忻(化名)准备来个散心之旅。在仔细考虑之后，她规划了一条由北京出发，经四川至西藏的自由行线路。虽然西藏与四川同为国内热门旅行目的地，但由于高海拔等特殊的地理环境，意味着部分环节会与她通常的旅行习惯不一样。

“我们在西藏包了一辆车，让司机兼任我们的导游。但由于那边是高海拔地区，团队经常会有人感到高原反应，这个时候就得重新换个低海拔的位置住。所以前一天我们无法确定接下来会住在哪里。在这种情况下，晚餐通常就首选外卖。”刘忻告诉蓝鲸TMT记者。

而从深圳回到家乡重庆的张恺(化名)面临的又是另一番景象：游客爆满。今年十一因为“宠爱”外地游客，重庆还一度登上了热搜。不少重庆市民收到短信提示在热门景点错峰出行，为市外游客提供游览方便。“在解放碑那都找不到出租车，得坐轻轨走好几站以后才有车。上车司机说只要不去解放碑都愿意开。”在这种情况下，想品尝特色美食同时避免排队的最好方法就是外卖。

多家平台的统计显示，“旅游+外卖”正比过往更加深入地融入到用户的出行玩乐场景之中。在消费场景的自然延伸之中，美团与阿里本地生活的边界再一次拓展。仅以美团为例，截至今年6月30日的一年里，交易用户数已经超过4.2亿。

“旅游+外卖”有多火

究竟有多少人会选择旅行加外卖的形式?根据美团发布的《十一外卖消费大数据》显示，国庆假期仅前四日就有共5.42亿人次出游，国内旅游收入达到4526.3亿元。而在今年国庆期间，全国外卖订单同比增长43%，其中旅行外卖订单同比增长47%。

除此之外，旅行外卖订单所涉及的种类也更广。美团闪购订单同比增长60%，其中药品品类，同比涨幅达到249%;生鲜品类同比涨幅达到135%。充电宝、充电线、雨伞等物品的销量也出现大幅增长。

饿了么方面的统计则显示，10月1日至3日，全国重点城市中，成都、贵阳、青岛等城市酒店外卖订单同比增速居全国前五，其中兰州的酒店外卖订单同比增长86.7%。非餐饮类订单中药品与鲜花等品类同样增长幅度明显。

旅行旺季对于餐饮行业的刺激众所周知，如今则出现了新的需求。从国家统计局过往的数据预测，2019年整体旅游人数(人次)稳定上升，整体规模将会达到新高。旅游+外卖在今年所表现出的良好势头，对于这一新消费场景开了好头。

实际上，用户出行旅游中的衣食住行基本都已被外卖覆盖，但餐饮无疑是受到影响最大的。此前饿了么CEO王磊在接受《财新》采访时曾表示，线下餐厅数字化水平仍然较低。而如今，新的消费趋势也能“反哺”餐饮企业的变革。

“目前整个餐饮行业市场增速趋于稳定。通过线上流量的方式能够让更多的餐厅获得流量，提高收入，而旅行行业越火热，意味着消费需求越庞大。对于餐饮店来说，只要把口碑做好，不怕没生意，把口碑做好了，再考虑把其他因素加进去。”对方表示。

网经社电子商务研究中心特约研究员、鲍姆企业管理咨询董事长鲍跃忠指出，从目前消费市场及能力来看，当前中国的消费潜力是巨大的，很多的消费潜力还没有得到完全的释放。从总体来看，目前的消费系呈更多新的特征，包括新中产的崛起、Z时代、零零后等。因此，从需求的供给一端来看，很多还没有把握准当前消费需求的一些新特征。

“就目前来看，旅游平台有意整合成一个出行闭环。部分本地生活平台也在尝试另一方向，通过将酒店住宿、餐饮等聚合在一个生态中，这样对部分用户来说，可能会慢慢留在这一生态中。对平台来说，旅行加外卖的新趋势可能会对平台规模的增长起到一定帮助。”网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾向蓝鲸TMT记者分析道。

美团、饿了么争夺新版图

饿了么与美团的本地生活竞争正在由“台上”变为“台下”。虽然近期双方在业务上都表现得更加低调和务实，但从易观在9月底发布的统计数据来看，美团外卖与饿了么加饿了么星选二者的市场份额分别为53%和43.9%，二者的竞争激烈程度并没有丝毫放缓。

拥有庞大的外卖用户基础，美团与饿了么都在寻求新故事。

对于美团来说，外卖消费场景的转移对于其产品内生态来说是一大利好消息。据太平洋统计，在今年五一与十一两个假期中，国内酒店单日入住间夜量分别达到280万与300万;按照间夜量统计口径，美团已在2018年Q1超越携程，成为仅次于Booking和Expedia，全球第三大在线酒店预订平台。

在今年第二季度，美团的到店、酒店及旅游交易金额达到978亿元，同比增长18%，营收达到97亿元，同比增长43%。而今年第二季度，携程的整体净营收也只达到87亿元。

不仅如此，美团也进行了一系列的调整。在去年9月组建到店事业群，统筹到店餐饮、到店综合、住宿、境内度假、榛果、营销平台(广告平台与品牌广告)、RMS(SaaS收银与点餐)、聚合收单等业务。2019年又进一步恢复打车业务，并将摩拜“红”逐渐替换为品牌调性统一的美团“黄”。

“对于OTA平台来说，我们还是更看好专业化，因为精力资源有限，想做到多元化目前来看还是比较困难的。”业内分析人士向蓝鲸TMT记者表示。旅游场景消费习惯的养成将能够成为很好的衔接。

而饿了么的发力点则更多的是从低线城市发力，做餐饮、商超的全链路数字化，以及与阿里体系的整合，包括88会员及与盒马战略互通。此前，饿了么副总裁熊斌在接受采访时曾表示，平台的头部商超布局已基本完成。卖场在饿了么App中的核心位置也仅次于美食而甚于生鲜。二者的深度竞争虽然出发点不同，但缠斗将继续。