欧盟发出强烈警告：不会支持任何严重依赖“单一供应商”的5G网络

根据未来的欧盟规则，欧洲一些运营商与全球大型供应商之间的5G设备协议可能不得不被撕毁，重新谈判。

欧盟委员会(European Commission)已发出强烈信号，它不会支持任何严重依赖单一供应商的5G网络。在本周发布的一份风险评估中，该委员会警告称，缺乏多样性将使5G基础设施更加脆弱——尤其是在供应商已经存在风险的情况下。

尽管挪威不是欧盟成员国，但欧盟委员会的报告将挪威Telia公司与爱立信本周宣布的交易置于焦点之下。根据该交易，瑞典供应商将在未来4年内完全控制该运营商的无线接入网络(RAN)。其它可能存在风险的电信公司包括英国电信(Three UK)和意大利电信(Telecom Italia)。英国电信是英国4家移动网络运营商中规模最小的一家。

这份由欧盟成员国和欧洲网络安全机构(European Agency for Cybersecurity)共同起草的文件，对“供应商受到非欧盟国家干扰的可能性”提出了警告，尤其是在“供应商与某个特定第三国的政府之间存在强大联系”的情况下。

然而，华为和中兴在报告中各自只被点名一次，而且只出现在被认为拥有巨大市场影响力的设备供应商名单中。这份报告还包括芬兰的诺基亚和瑞典的爱立信，并警告称，对这些公司的过度依赖也会引发不安。

报告称，这种依赖将加大从其它供应商采购技术的难度，并使运营商在供应商面临“持续的商业压力”时陷入困境。过度依赖也会降低供应商开发更安全产品的积极性。

英国前数字大臣杰里米•赖特(Jeremy Wright)在最近一次有关英国供应链审查的议会辩论中表达了类似的担忧。英国仍在考虑是否以国家安全为由限制华为和中兴的5G活动。

运营商在无线接入网络中使用一个供应商，而在系统的智能部分“核心”中使用另一个供应商，不一定能克服欧盟的担忧，因为这仍然会让一个供应商控制一个网络域。

实际上，报告指出:“在市场参与者较少的网络接入领域，单一供应商对国家的依赖风险尤其严重。”

爱立信、华为和诺基亚占据了移动基础设施市场近80%的份额。

委员会的报告可能会促使对已经宣布的几笔交易进行审查。在意大利，国有的意大利电信(Telecom Italia)据称在5G网络的建设上严重依赖于爱立信。目前尚不清楚与沃达丰意大利公司(Vodafone Italy)的网络共享合作是否有助于解决监管方面的担忧。沃达丰意大利公司似乎正在使用其它供应商。

尽管英国准备退出欧盟，但三家英国公司与华为之间的协议似乎也存在风险。根据该协议，华为已成为Three唯一的5G运营商，并将逐步淘汰三星的4G设备。

在欧盟之外，爱立信本周向Light Reading透露，到2023年底，它将成为Telia Norway唯一的RAN供应商，取代华为的4G设备，建设新的5G网络。

单一供应商合同使爱立信、华为和诺基亚得以“锁定”客户，实现收入最大化。爱立信表示，为了在向5G技术过渡的过程中增加市场份额，它对与挪威Telia公司签订的单供应商合同进行了竞争性投标。华为坚称，对于服务提供商而言，多厂商网络的成本要高得多。

市场研究公司Recon Analytics的创始人兼首席分析师罗杰·恩特纳(Roger Entner)对委员会报告中的发现表示欢迎。他在一封电子邮件中说，“欧洲终于明白单供应商系统如何对5G安全构成严重威胁。单一供应商的部署让运营商面临无法估量的风险，因为运营商将自己的成功与供应商的生存能力联系在一起……下一步是将欧盟委员会(European Commission)的担忧转化为有约束力的规则，防止5G网络受到犯罪分子和国家行动者的控制。”

诺基亚表示，该公司已与标准机构接触，以推动安全方面的改进，同时坚称，其产品组合的广度，使其相对于专注范围较窄的竞争对手具有优势。一位发言人在电子邮件评论中表示:“诺基亚是全球唯一一家提供5G网络所有构件(从无线电、核心到传输)的供应商，这让我们对5G网络——包括网络安全——有了独特的见解。”

华为表示，它很高兴欧盟采取了“基于证据的方法，彻底分析风险，而不是针对特定的国家或参与者”。

事实上，欧盟委员会关于透明度和企业所有权的言论指的是“总部位于欧盟以外”的供应商，包括总部位于美国的思科(Cisco)和韩国的三星(Samsung)。

爱立信表示，它正在密切关注欧盟的进程，并可能为理解5G安全做出重要贡献。一位发言人通过电子邮件表示:“它承认，运营商和供应商之间的依赖关系可能会受到网络威胁的影响，从而影响已部署网络的安全状况。”