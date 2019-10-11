外媒：中国程序员抗议Facebook被解雇，引发中国人热议

10月11日消息，据国外媒体报道，社交媒体巨头Facebook的一名中国程序员因指责公司欺凌中国员工而被解雇，这一事件在中国国内社交媒体上引发热议。

Facebook前软件工程师尹伊在微信上发帖称，自己因为“缺乏判断力”而被迫离职，这引起了网友们的共鸣。据悉，Facebook一名中国软件工程师上个月从加州门洛帕克总部跳楼身亡，尹伊参加了为这位中国同事举行的纪念活动。37岁的尹伊说，就在参加纪念活动的同一天，他收到了一封电子邮件警告。

当地时间9月26日举行的纪念活动演变成了一场示威活动，活动参与者纷纷抗议Facebook对中国员工的歧视。尹伊表示，人事部门向他发送了这封邮件，并在第二天叫他开了一次会，会上尹伊被告知出于隐私方面的考虑，不要再公开谈论其中国同事的死亡。

几天后，尹伊收到了第二次也是“最后一次警告”，但他说自己没有任何违反公司规定的行为或其他具体原因。最终尹伊于10月7日被解雇。Facebook发言人帕梅拉·奥斯汀（Pamela Austin）证实尹伊被解雇的消息，但否认原因是其参加集会活动。奥斯汀拒绝就尹伊描述的细节置评。另一位公司代表夏琳·钱（Charlene Chian）说，Facebook不会对人事问题的细节发表评论。

这名工程师在微信上描述了自己的经历。他在招聘平台领英(LinkedIn)上发布有关被解雇的帖子获得了7000多个赞，许多人跟帖说要给他提供一份新工作。而知乎上关于他被解职的讨论帖已经被浏览了160多万次。

Facebook的奥斯汀通过电子邮件表示:“Facebook希望我们所有的员工都能相互尊重，在处理敏感问题时更是如此。”“我们会毫不犹豫地采取行动，确保所有员工在工作中感到安全和舒适。”

一段广为流传的视频显示，在为悼念38岁中国软件工程师而举行的纪念活动中，数十名身着黑衣的中国人聚集在Facebook著名的“Like”标志前。悼念者在标志牌下放置鲜花，并高呼“我们应该知道真相”和“中国人的生命很重要”等口号。奥斯汀拒绝对视频内容置评。

但网络安全初创公司Deeper Network联合创始人戴维·金(David Jin)表示，大约有400人参加了纪念活动，其中也有旧金山湾区的非Facebook雇员。金、尹伊和奥斯汀都出现在视频中，而尹伊说自己是唯一一位佩戴公司徽章的Facebook员工。

尹伊于今年7月份加入Facebook，其在接受电话采访时表示:“硅谷的科技公司几乎到了极限，因此员工普遍面临着裁员和提高效率的压力。”“中国人通常不会找麻烦，给人留下的印象是我们更软弱，好欺负。”

Facebook中国工程师跳楼自杀事件发生后，公司现任和前任员工都在网上发布了关于公司欺凌外籍员工的帖子。9月26日的纪念活动上，自称是Facebook和谷歌前程序员的Patrick Shyu在一段视频中说，那名自杀的中国员工遭受了不公平的评级，因此被禁止换组。

Shyu援引Facebook内部论坛上的匿名帖子说，这可能会影响其续签H-1B工作签证。Shyu表示自己也被Facebook解雇，他没有通过Twitter回复置评请求，奥斯汀也拒绝就Shyu的指控置评。