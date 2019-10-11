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微信官方：使用微信外挂软件属明确违规行为

2019-10-11 15:56:12来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月11日消息 今日微信团队再度提醒各位用户不要安装微信外挂程序。针对使用微信外挂软件的现象，微信团队一直在加强打击，近期也进行了专项清理。截止2019上半年，微信官方共计对上百万明确使用外挂的帐号进行了短期或永久限制处理。

据报道，这种利用微信群控技术开发的外挂通常被包装成“微营销”神器，主要功能便是虚拟定位、批量打招呼等方式，用户安装此类外挂后批量添加好友，自动化批量发朋友圈，一键点赞，一键评论等功能。同时安装使用微信外该程序目前已被官方定为违规行为，对于明确使用外挂的帐号，微信官方将对其进行短期或永久限制处理。

微信官方先前曾表示，用户如若安装有微信外挂程序将面临如下风险：

• 被利用骚扰别人：微信外挂常被用于恶意营销，说不定自己的帐号就“被变成”每天发小广告的工具了；

• 助长坏人犯罪：容易被违法犯罪分子利用，用以发布不良信息、实施欺诈，不小心自己就成了帮凶了；

• 有隐私风险：外挂软件存在收集泄露用户隐私信息、盗取用户帐号密码等风险，实在用不得；

• 威胁财产安全：使用外挂还可能被坏人利用，威胁自己的资金安全；

• 影响使用微信的稳定性：外挂微信不是官方正版，使用起来容易出现各种各样的bug，甚至丢失聊天记录，影响体验。

各位务必从官方渠道下载微信客户端，珍惜自己的帐号使用权，切勿轻易透露自己的账号信息。

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