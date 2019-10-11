Bose 智能音频眼镜上手：是太阳镜也能听歌，戴上它可以独享音乐

近几年，不少音频厂商都在尝试跨界融合，JBL、MarShall等品牌纷纷推出智能音箱产品，打造更智能的交互方式，另一些厂商则独辟蹊径，尝试寻找产品形态的更多可能性，这其中最特别的要数Bose。



在耳机、音箱之外，Bose不仅尝试了睡眠耳塞、颈挂式扬声器，还将耳机和眼镜结合打造智能音频眼镜产品。最近，极客之选（公众号GeekChoice）也拿到了这款特别的眼镜，今天来和大家分享它的上手体验。

设计独特，一如既往的Bose气质

Bose智能音频眼镜整体给人的感觉很稳重，这一点从黑色的眼镜盒就能看出。拿到盒子的一刻，你会觉得它像是一个普通太阳镜，通过磁吸式设计，你可以很方便从盒子中取出来这副眼镜。

眼镜整体采用黑色塑料材质，重量只有45克，非常轻便，盒子的大小也和普通眼镜盒相当，因此外出携带也非常方便。

本次Bose智能音频眼镜采用方框造型和大镜片，因此从正面看起和普通太阳镜差别不大，作为一款太阳镜，它的镜片可以提供紫外线防护，阻挡99%长波紫外线和中波紫外线，当然，眼镜在细节上的设计也非常到位，不仅在镜腿处加入了Bose Logo，还采用镀金铰链连接镜腿镜架部分，整体看起来很时尚。

侧面是产品比较特别的地方，这里有一个金属按键，通过它可以进行日常眼镜的各种控制操作，通过物理按键而非触控方式进行操作，也是这款眼镜和华为Gentle Monster联名眼镜的区别之一。

另外，侧面镜腿部分还有充电金属触点，Bose智能音频眼镜需要一根特别的充电线才能进行充电，这一点也和华为采取的无线充电思路不同。

为了实现眼镜的音频能力，这款眼镜加入了微型扬声器和麦克风，因此镜腿部分相比传统太阳镜会不太一样，相比华为Gentle Monster联名眼镜也会大一些，不过这样做也是为了保证良好的声音效果。

华为Gentle Monster联名眼镜（左）和Bose智能音频眼镜（右）

Bose智能音频眼镜在整体设计上走出了时尚的感觉，细节处的设计也体现出其产品风格特色，除了官方提供的镜片之外，还支持替换镜片，因此可以穿戴出多种不同风格，需要注意的是它的防护等级只有IPX2级别，只可以防止一些滴水，所以不太适合小雨天佩戴。

更简单随意的听歌方式

因为耳机的存在，如今无论是在室内还是室外，人们都能非常轻松收听歌曲，耳机种类多样，的确是大多数人的不二之选。不过有时候，它也会有一些小烦恼，比如当你想在听歌时听到外界说话声音，或者户外时不想被耳机束缚，这时智能音频眼镜也许会是一种新的选择。

眼镜连接方式非常简单，长按镜腿上的控制按键会开启蓝牙配对模式，Bose智能音频眼镜不需要App就能直接连接，当然你也可以通过下载官方App来查看眼镜更多状态，蓝牙连接范围在9米之内，连接性也很稳定。

除了进行配对，这个控制按键可以播放/暂停音乐，呼叫Siri，接听/挂断电话，所以你会发现和之前我们评测的华为Gentle Monster联名眼镜不同，Bose更希望通过实体按键而非触控交互来进行操作，这其实在Bose很多产品上都有体现。

音质方面，如前面介绍的那样，Bose智能音频眼镜没有选择骨传导方式，而是为眼镜配备了左右两个微型Bose扬声器，华为眼镜也采用类似的思路，不过因为更大发声单元的存在，这款眼镜的声音效果比想象中要好得多，当我们尝试播放流行歌曲时，它的声音饱满，也能感受到一些低频，实际体验下来，日常听歌和通话没有太大问题。

需要注意的是，这款眼镜在漏音控制上很不错，声音调大也不会被周围人听到，因此即便是室内，拿它听歌也不会有太大困扰，由于使用时既可以听见音乐播放也能听到周围声音，这款产品日常佩戴也就不必像耳机一样频繁摘下，这便是它的优势，不过一旦声音开的很大，周围环境声音就不那么容易被听到了。

Bose智能音频眼镜在满电状态下续航能到三小时左右，但由于采用特殊充电线进行充电，它相比华为眼镜盒无线充电来说没那么酷，方便程度上也稍逊一筹，当然，这样做的好处就是眼镜盒体积更小，二者算是平分秋色。

总结

智能音频眼镜，这种类型早在大名鼎鼎的Google Glass上就已经初具雏形。尽管Google Glass渐渐消失在公众视线，但给眼镜增加更多功能的想法却依然是很多人的愿望，Bose也不例外。

极客之选曾在去年和大家介绍过Bose 设计的AR眼镜，两款产品在外观设计上又很多相似点，不同的是Bose AR眼镜的交互更具未来感，而本次智能音频眼镜则更偏实用性，无论是太阳镜的整体外观设计还是使用上，它都更接近与日常使用的蓝牙耳机，也有自己的独特优势。

显然，Bose想要通过耳机、音箱之外的产品去寻找声音交互的更多维度，如今越来越多厂商开始将可穿戴设备和音频产品结合，这样一款产品也许能给你带来与众不同的新鲜感，不过1599元的价格算是一个门槛，如果喜欢尝鲜，也有这方面的需求，那它或许会是个新的选择。