realme X2 Pro新增高铁模式/电梯模式：无需手动打开，更方便

IT之家10月11日消息继早前realme手机官方正式“官宣”新款realme X2 Pro，今日realme官方再度释出realme X2 Pro新功能：高铁模式/电梯模式。

据悉，此次新款realmeX2 Pro加入的高铁模式+电梯模式经由系统底层优化后为默认开启的，用户无需手动打开，更方便。高铁模式经官方针对手机网络搜索、接入方案等层面调校，让用户即使乘坐高铁也依然能够保持4G网络的稳定，在高铁上在线播放视频更流畅；同时设备还可以智能判别手机是否在电梯内部，通过调整搜网策略，在用户离开电梯时迅速恢复4G网络连接。

根据现有信息来看，realme X2 Pro手机尺寸为161.0×75.7×8.7mm，重199g。屏幕方面，realme X2 Pro采用6.5英寸AMOLED屏幕，分辨率为2400×1080，支持90Hz屏幕刷新率。

配置方面，realme X2 Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备UFS 3.0闪存，内置4000mAh电池，支持50W超级快充，采用双立体声扬声器，支持杜比全景声和Hi-Res认证，配备Tactile线性马达、多功能NFC、VC液冷+超导碳纤维散热方案以及高铁模式/电梯模式。

相机方面，realme X2 Pro采用前置1600万像素摄像头，后置6400万+1300万+800万+200万像素竖排四摄方案。

realme X2Pro将于10月15日上午10点在北京中国电影导演中心正式与大家见面，敬请期待。