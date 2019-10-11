美团工商信息变更，经营范围不再包含电子烟

10月11日消息，根据天眼查数据显示，美团运营主体北京三快科技有限公司发生经营范围变更，经营范围中不再包含零售烟草（含电子烟）。

这距离今年7月美团经营范围新增零售烟草（含电子烟），仅过去不到3个月。当时，美团方面回应称，“我们会根据国家法律法规更新和新出台的政策规定，适时更新企业经营范围表述，是正常的企业登记行为。”

据前瞻产业研究院发布的《中国新型烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，中国是电子烟的最大生产地，中国出口的电子烟占世界总产量的90%以上，电子烟的生产制造已经形成成熟的产业链体系。前不久，也有魔笛、灵犀、NUT坚果等电子烟品牌获得融资，得到资本市场青睐。

不过，围绕电子烟仍存在着诸多争议。据有关媒体报道，美国疾病控制与预防中心（CDC）周四表示，截至10月8日，全美确诊的与电子烟相关的致命肺病病例达到1299例，遍布美国49个州、华盛顿特区和美属维京群岛，过去一周新增219例。死亡病例数量从上周的18例升至26例。

另外据来自电子烟行业的人士透露，监管机构将会针对电子烟行业出台监管政策，具体情况未知，这对于电子烟行业将会造成不小的影响，许多电子烟企业已经开始着手应对。