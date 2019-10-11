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《哪吒之魔童降世》全网正式上线

2019-10-11 17:26:21来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月11日消息 今日下午16:00，电影《哪吒之魔童降世》全网同步上线。

经验证，目前，《哪吒之魔童降世》已登陆爱奇艺、腾讯视频、优酷视频、哔哩哔哩等平台。需要注意的是，观看该片均需要使用各大平台的VIP服务。

▲哔哩哔哩

截至今日，《哪吒之魔童降世》以49.7亿元的票房成绩排在中国电影票房总榜第二位，仅次于《战狼2》。该片全国密钥现已第二次延期至10月26日。

同时，《哪吒之魔童降世》也已被中国内地送选美国电影艺术与科学学院，将竞逐奥斯卡“最佳国际电影”奖。

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关键词：哪吒B站

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