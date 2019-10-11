苹果正自主研发5G Modem芯片，最快2022年用于iPhone和iPad

北京时间10月11日下午消息，据国外媒体报道，苹果公司正在自主研发5G Modem芯片，最快将于2022年用于iPhone和iPad中。

该报道援引知情人士的消息称，苹果的目标是在2022年之前完成自家5G Modem芯片的研发，并做好商用准备。Modem芯片是一种比较复杂且受到严格监管的硬件，所需要的开发和测试工作量十分庞大，因此在2022年完成开发工作无疑是一个大胆的计划。

有分析人士称，内部开发工作完成后，苹果还需要从世界各地的政府那里获得必要的认证，这是一个相当耗时的过程，因此苹果能否在2022年完成还是一个问题。报道称，苹果需要对其5G Modem进行优化，确保符合全球标准，并成功通过美国联邦通信委员会（FCC）等政府机构的测试。

分析人士称，尽管苹果拥有一支经验丰富的研发团队，并很快从高通和英特尔获得了部分资源，但要实现其令人振奋目标，必将面临一场艰苦卓绝的战斗。因此，2023年可能是一个更现实的目标。

报道还称，苹果5G Modem的研发工作由RF（射频）专家伊辛·特齐奥格鲁（Esin Terzioglu）领导，他曾担任高通公司的工程副总裁，2017年加盟苹果，当前的职位是“无线SoC主管”。

知情人士称，完全独立的芯片交付后，苹果将转向SoC集成，这意味着苹果将在2022年生产5G Modem芯片，并在2023年集成到A系列处理器中。

苹果当前一代的iPhone手机并不支持5G网络，据媒体报道，苹果明年发布的三款iPhone都将支持5G网络，采用高通的5G芯片。