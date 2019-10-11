vivo抢跑5G政企市场：Q4将上线政企开发者平台

10月11日消息，近日，“2019 vivo政企合作伙伴大会”在东莞vivo总部举办。vivo副总裁刘宏透露，“突破政企渠道是vivo未来很长一段时间里的重要战略方向。”

大会上，vivo软件系统集成部总经理张名凯表示，vivo还将在2019年第四季度正式上线政企开发者平台和cota在线定制能力。政企开发者平台能力包括开放SDK能力、强力的安全保障、EMM数据赋能、EMM的品质赋能，可增加通用性、大幅缩短开发周期，实现全机型支持与云端下发。并且可满足中小客户的定制需求，50台起的订单即可实现软件项目定制。

政企市场已成5G新热点

虽然尚未完全商用，但是5G以全新的移动通信架构，提供至少10倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，实现网络性能新的飞跃。

毫无疑问，5G在各行各业的融合应用，将扩展新的商业模式，孕育新兴信息产品和服务，拓展数字经济发展新空间。

各大手机厂商在4G时代就已经开始布局政企市场。早在2017年，中兴就陆续推出天机7s、天机7 MAX以及中端档位的V870加快在政企市场的布局。当时中兴表示，政企市场的规模已经达到千万出货量级，是一块隐藏的蓝海市场。

2018年8月，小米正式推出了政企服务，主要包括定制手机、智能建筑和物联网通讯三个方面。

据了解，从2016年vivo就开始筹划进入政企行业手机市场，随后成立了政企业务事业部，侯德盛出任该部门总经理。在2019年1月25日，vivo政企业务正式上线官网。官方透露的数据显示，截止目前，vivo在政企行业手机市场月出货量已经超过了20万部，并且正以50%的幅度高速增长。

多家研究机构的数据显示，2018年，国内政企行业手机市场容量就已经高达2000万部，同时还拥有超过8000万部的灰度市场。产业链上下游也越来越重视该市场领域。

vivo抢跑5G政企市场

据介绍，自开拓政企业务以来，vivo组建了软件定制团队，从2016年开始持续完善研发能力，包括推出软件定制标准化SDK扩展双域能力，软件支撑能力不断加强，建立了严格的品质把控，包括完善的风险评估，全面的系统测试，便捷的反馈渠道。

在2018年9月，vivo对外发布了针对政企市场特别研发的“工作域平台解决方案”，实现了从产品向平台解决方案的过渡。

这一平台解决方案将大众消费者生活场景中的“个人域”和特殊工作场景下的“工作域”融为一体，整合不同消费者在不同环境中对手机产品的不同需求，省去多部手机来回切换的烦恼，给政企公安等行业用户带来更安全、便利的产品选择和解决方案。

除此之外，vivo开始在终端产品上进一步加速。为政企开辟单独的产品线，满足软件、硬件、产品等不同层面的企业级需求，开放更多资源。