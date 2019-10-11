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百度获京津冀区域首批30张自动驾驶载人测试牌照

2019-10-11 18:44:01来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

10月11日下午消息，在2019中国国际数字经济博览会期间，百度和沧州签署战略合作协议，并获颁沧州发布的京津冀区域首批30张自动驾驶载人测试牌照，Apollo自动驾驶车队将于10月底在河北沧州展开规模化测试。

百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇在会上表示：“近年来，河北省积极推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，实现了数字产业的快速发展。随着百度与‘雄-保-沧’合作的逐步加深，京津冀智能产业经济带已经初步形成。未来，百度将发挥人工智能、自动驾驶等技术优势，携手河北更多城市投入到京津冀智能产业经济带的建设中去。”

据悉，百度和沧州市人民政府将联手加快人工智能、自动驾驶、云计算、大数据等技术与沧州市经济、社会等多领域的深度融合，共同打造“智能沧州”。此前，2017年12月，百度与雄安新区管委会签署战略合作协议，双方在智能出行、云基础设施等多个领域展开深度合作。

截至目前，百度L4级自动驾驶小巴车阿波龙已在雄安市民服务中心已经安全运行11000公里，累计接待超15000人次。此外在河北保定，百度3个超大规模人工智能云计算中心落地保定，为5G+IoT产业升级提供强大的技术底座和算力支持。

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关键词：百度自动驾驶

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