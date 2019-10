梁建章：携程全球化进入关键时期，加大国际化人才比重

携程执行董事局主席梁建章近日亲赴复旦大学校招宣讲。他表示,携程的全球化已经进入关键时期,今年校招将加大国际化人才的比重。

谈及旅游行业前景,“在很多发达国家,旅游行业已经跑赢其他产业,比重甚至超过10%,而且随着旅游业的发展,行业价值还将继续凸显。”对此,梁建章介绍说“大家应该有亲身感受,以‘食’与‘行’两方面消费趋势而言,当你收入水平越高,在旅游方面投入会越大。当下民众更多是在电商消费购物,随着经济水平提升,中国人在旅游方面花的钱肯定超过在其他电子商务、特别是食物消费方面花的钱。”

在梁建章看来,现在是全球化人才加入携程和旅游行业最好的时期。在一个小时的宣讲中,梁建章特别围绕“旅游为什么是最好的行业”的五点内容展开演讲,以此向在场同学强调行业前景与平台机会。

他认为,旅游是唯一重资产的体验型产品,促进民族或国家的和平与发展、创新与繁荣、平等与交流,回溯人类发展史,对整个人类文明的塑造都有着重要意义。

“现在世界上真正能够成为创新型经济的地方非常少,因为创新越来越集中在少量国家中的城市,其他更多的国家需要依靠重资产资源来发展,其长远可持续发展都成问题。我们如果不把旅游做好,年轻人仅仅是宅在家里的话,那肯定未来人类的命运及延续都是堪忧的。所以我们的责任就是要让更多的人去旅游。”

“这个行业是不论是对现在的经济,对世界和平,跟对未来人类的终极目标都是非常有意义的。”梁建章强调。

这是梁建章第二次进行复旦校招活动。他直言,今年业务层面最大需求之一是“全球化还要做很多努力”,他表示,“虽然现阶段携程各品牌App都很强大,但是现在也只有70%~80%的功能能够变成英文、日文、韩文等多语言,还有相当一部分功能还在打磨,要把它变成全球化提供给全球的客户。”

全球化水平从70%~80%提升至100%,App显示只是外在,更重要的是细节打磨。“除了技术产品,我们的服务、品牌也要做到全球去。去年已经开始在韩国、日本推进,做得非常成功。今年要在其他国家继续推动。所以我们需要很多全球化人才。”他特别强调,“我们最需要的人才就是对中国很熟悉,又有全球的视野的人。”

最后,梁建章总结“携程是世界上最好的旅游公司,而且旅游是最有意义的行业。”他向在场的同学伸出来橄榄枝,“Life is a journey,not a destination。So just get on a trip with Trip.com。”

据介绍,相较于去年,携程在2020年校招季加大了对国际化人才需求的比重,继续面向海内外优秀人才开放岗位,并更加关注海归和外籍人士的招募工作。