RMS 仍是GNU项目负责人，但其成员却反对

此前我们报道过 Richard M. Stallman(RMS) 由于为性侵者辩护，并且其关于“性侵”的言论已经突破了大众的道德底线，在舆论压力下他辞去了自由软件基金会主席的职务。但RMS 在邮件列表中表示，表示目前他仍然是GNU项目的负责人。然而最近看来，有一些GNU 维护人员想让他下台。

虽然并没有明确要求RMS辞职，但其中有 18名 GNU 维护人员做了联合声明：

我们认为 RMS 不能代表整个GNU，现在是我们这些GNU维护人员集体决定项目组织的时候了。

他们一方面对RMS 几十年来在自由软件运动中所做的重要工作表示肯定及感谢；另一方面表示RMS的行为破坏了GNU项目的核心价值，当GNU的领导人的行为疏远了他们想要接触的很大一部分人时，GNU 就不能继续它的使命。有些人还提议对领导人职务进行任期制。

据报道，RMS的个人网站十天前被黑了，传出他辞去GNU 项目负责人的假消息。9 月30 号，RMS 在个人网站更加明确表明他将继续担任GNU 项目领导的职务，即首席GNUisance，特意用了大标题。

RMS是GNU项目的创始人，对于大部分人可能并不知道，大部分开发人员了解到 GNU 主要因为Emacs 文本编辑器和GCC 编译器套件。不仅这样，RMS 还创建了自由软件/开源Gnu公共许可证(GPL)，我们所知道最著名的开源产物 Linux，就是GPLv 2 授权的。

自从RMS担任 FSF和GNU项目的领导以来，这两个组织就被混在一起。FSF也承认FSF和GNU之间的关系一直是微妙的，并表示正在重新评估其与GNU项目的工作关系。

FSF为GNU提供财政赞助、技术基础设施、推广、版权转让和志愿者管理等服务。GNU的决策在很大程度上掌握在GNU领导层(即RMS)手中。虽然你 RMS辞去了FSF主席的职务，但没有辞去GNU的职务，FSF 现在正与GNU就未来的关系达成共识，而对话人仍是 RMS。

到目前为止，RMS 还没有公开回复 GNU维护人员的声明，只对与FSF合作做了表明：“我最近辞去了FSF主席的职务，但FSF继续为GNU项目提供什么样的支持，作为GNU项目的负责人，我将与FSF合作，研究如何在未来建立 GNU项目与FSF的关系”。

不过现在看来很清楚，尽管RMS遭到反对，但他还会是 GNU项目的领导，而且对FSF 仍有影响力。