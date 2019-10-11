JDK/Java 14 可能带来什么新特性？

JDK/Java 13在一个月前已经发布，该版本带来了5大新特性，笔者观察到其中的 Text Blocks（文本块）特性似乎被讨论最多。文本块特性与常见的Python """any input""" 特性一样，它支持多行字符串文字，可以不需要使用大多数转义序列，同时可以让开发人员控制格式。虽然这不是特别复杂的特性，但对于开发中想将HTML代码引入Java来说是极大的便利，代码可读性也极大提高。

关于Java 13的其它新特性这里不赘述，感兴趣的话可以看看文末推荐的几篇内容。这里想写的其实是：按照惯例，可以开始盯着 Java 14的新特性了。

JDK 14现在处于 Early-Access（EA，早期访问）阶段，按照发布周期正式版本将于明年3月17 日发布。

目前最新版本是 build 17，各个build的更新说明可以查看：https://jdk.java.net/13/release-notes

本文引用 InfoWorld的报导，介绍一下目前JDK 14 中可能会出现的3 项新特性。其中有两个特性被正式提了出来，还有一个特性则是预测性质，分别看看：

改进NullPointerExceptions，通过准确描述哪些变量为null来提高JVM生成的异常的可用性。该提案的作者希望为开发人员和支持人员提供有关程序为何异常终止的有用信息，并通过更清楚地将动态异常与静态程序代码相关联来提高对程序的理解。

非易失性映射的字节缓冲将添加新的JDK特定文件映射模式，该模式允许FileChannel API用于创建引用非易失性内存（NVM）的MappedByteBuffer实例。NVM使开发者可以跨程序构建和更新程序状态，而不会产生输入和输出操作通常需要的大量复制和翻译成本，这对于交易程序而言尤其重要。该增强提案主要目标是确保客户端可以连贯有效地从Java程序访问和更新NVM；第二个目标是使用Unsafe类中定义的受限制JDK内部API来实现此提交行为，因此可以由可能需要提交给NVM的MappedByteBuffer之外的其它类重用；另一个目标是允许现有API跟踪在NVM上映射的缓冲区，以进行监控和管理。

Switch Expressions在JDK 12与13中都是预览状态，预计在JDK 14中成为稳定特性。switch表达式扩展了switch语句，使其不仅可以作为语句（statement），还可以作为表达式（expression），并且两种写法都可以使用传统的switch语法，或者使用简化的“case L ->”模式匹配语法作用于不同范围并控制执行流。这些更改将简化日常编码工作，并为switch中的模式匹配（JEP 305）做好准备。

JDK 14 EA版本下载地址：https://jdk.java.net/13

最后，需要注意的是EA阶段的特性也有可能永远不会出现在最终的 JDK/Java 14正式GA版本中。

回到本文开头，关于 Java 13 的相关内容：