新标准强大：Verizon计划明年采用IAB技术用于5G回传

据Light Reading报道，Verizon光传输网络架构、设计和规划主管Glenn Wellbrock表示，他预期明年将在Verizon的网络部署中加入“集成接入回传”（Integrated Access Backhaul,IAB）技术，这将使该运营商能够在没有铺设光纤的地方以更低的成本、更轻松地部署5G网络。

近日他在一次公开活动上发表演讲称，“（IAB）这是一个非常强大的工具”。

Glenn Wellbrock表示，IAB将成为3GPP有望于明年年初完成的5G标准“Release 16”的一部分。不过，他指出，设备供应商可能需要一些时间才能将该技术落地，转化为实际的产品。这意味着，2020年可能是Verizon最早开始部署这一技术的时间。

Verizon对IAB技术的支持非常重要，因为到目前为止，该运营商主要都在使用光纤连接进行5G回传。这意味着Verizon只能在能接入光纤和电力的地方安装5G天线，因此这是一个成本高昂且可能受到限制的要求。

借助IAB，Verizon可能将5G发射器安装在仅有电力而没有光纤的地方，因为天线可以通过无线链路将其数据回传到附近的接收器。该接收器则可能需要连接到光纤网络。

Glenn Wellbrock表示，IAB将使Verizon能够将5G天线安装到难以部署光纤或者部署光纤成本过高的地方。

不过，他亦强调，IAB只是Verizon网络部署工具箱中多种工具中的一种，Verizon仍将继续使用光纤来满足其大部分回传需求。实际上，他指出，Verizon现在每个月在美国数十个城市中铺设约1400英里的新光纤线路。

他说，一旦该技术广泛可用，Verizon最终可能在其5G站点中的10-20%中使用IAB技术。他表示，这相较Verizon目前使用E频段的无线回传技术将会显著增加——目前Verizon的基站中仅有不到10%采用了无线回传技术。他认为，IAB比目前的无线回传技术（例如使用E频段的无线回传技术）要更好，因为它不需要一个用于回传链路的单独天线。IAB中的集成意味着，IAB支持常规5G用户和使用统一天线的回传链路的无线连接。

Verizon寻找新的回传选择的举动并不奇怪。这家公司正处于建设一张大规模5G无线网络的初期阶段。此外，该运营商的5G网络可能会与其现有4G网络不大相同，这不仅是因为5G网络提供更快的速度，同时它也将需要更多的传输站点。这是因为，Verizon目前正在美国大城市地区使用毫米波频谱部署5G网络，而毫米波频段的信号传输距离有限。因此，Verizon将需要建设可能高达数百万的5G传输站点（每个站点都需要具备回传和电力能力），从而才能覆盖美国的大部分人口。

报道称，Verizon并非唯一一家正在关注IAB的公司。AT&T也表示可能会部署这项技术。