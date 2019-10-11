百度网盘再回应大量“退款用户”投诉超级会员取消，称“人善被人欺”

IT之家10月11日消息 百度网盘今天发布《关于百度网盘超级会员退款用户权益回收的公告》，表示，大量用户于今年5月开始在百度网盘ios客户端购买百度网盘年度超级会员之后又进行退款操作，由于苹果公司单方面支持虚拟服务的全额退款，所以百度网盘不得不取消已退款用户的超级会员权益。但随后却收到大量“退款用户”的投诉，表示自己毫不知情但会员资格却被取消了。百度网盘核查称，发现除少数真实账户自主进行退款操作外，大部分用户都是通过找他人代充值等手段为自己的账号充值超级会员，并被代充值服务的提供者操作退款。
百度网盘此前已经进行过声明，今天再度回应，并且在评论中还回答了网友，表示“人善被人欺”。
下面是全文：
近日，我们发现大量用户于今年5月开始在百度网盘ios客户端购买百度网盘年度超级会员之后又进行退款操作，由于苹果公司单方面支持虚拟服务的全额退款，所以百度网盘不得不取消已退款用户的超级会员权益。但随后却收到大量“退款用户”的投诉，表示自己毫不知情但会员资格却被取消了。
出现上述异常情况后，我们在苹果公司的协助下展开了调查，发现除少数真实账户自主进行退款操作外，大部分用户都是通过找他人代充值等手段为自己的账号充值超级会员，并被代充值服务的提供者操作退款。
但由于苹果公司的用户政策，我们无法从苹果官方获取这些代充值服务者的个人信息，以追究他们的责任。因此我们号召所有百度网盘用户：如果有任何关于这些黑产的信息、资料、聊天记录等，请通过百度网盘官方微博、微信、用户反馈平台举证，我们将为举证者提供奖励，并把相关证据上交至我司法务部门和刑侦部门，后续将配合公安机关，对这些损害用户合法权益的黑产服务提供者展开毫不留情的打击。
另外，按照苹果商店的政策，退款操作完成后，商品的全额款项均会退还至原账户中，不存在网盘会收取从充值成功到退款成功期间的费用的情况。百度网盘也不会对该期间所产生的超级会员服务费用发起追究，望大家周知。
最后，百度网盘呼吁大家一定要在正规渠道购买和充值超级会员服务，远离代充值、账号共享等黑色产业，保障自己的隐私和消费权益，再次感谢一直以来的长期陪伴。