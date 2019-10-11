百度网盘再回应大量“退款用户”投诉超级会员取消，称“人善被人欺”

IT之家10月11日消息 百度网盘今天发布《关于百度网盘超级会员退款用户权益回收的公告》，表示，大量用户于今年5月开始在百度网盘ios客户端购买百度网盘年度超级会员之后又进行退款操作，由于苹果公司单方面支持虚拟服务的全额退款，所以百度网盘不得不取消已退款用户的超级会员权益。但随后却收到大量“退款用户”的投诉，表示自己毫不知情但会员资格却被取消了。百度网盘核查称，发现除少数真实账户自主进行退款操作外，大部分用户都是通过找他人代充值等手段为自己的账号充值超级会员，并被代充值服务的提供者操作退款。

百度网盘此前已经进行过声明，今天再度回应，并且在评论中还回答了网友，表示“人善被人欺”。

下面是全文：