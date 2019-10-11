在手机上也能高效写作，这款好用的移动端编辑器值得你尝试

在电脑上进行文字编辑，有很多写作工具可以选择，但手机就没那么方便了。有时候手边没有电脑，只能用手机上的便签来打字。但它的功能实在是太简陋，没法排版、没有格式选项，一不小心还会忘记保存。

如何在手机上进行高效的文字创作呢？你可以试一下这款纯纯写作，它专门对移动端进行了优化，是一款优秀的手机编辑器。

纯净的写作体验

正如它的名字一样，纯纯写作的界面十分简洁，没有什么花哨的设计，每一个功能都很实用。它支持设置行间距和左右边距，键盘上方有缩进按钮，你还可以在设置中选择是否开启段首缩进。

对于一些经常用到的短语，可以设置快捷输入，其实上面说的缩进按钮也是利用快捷输入完成的。现在的很多输入法也支持快捷短语，不过把它们放在键盘上方，点击起来要更加方便。纯纯写作还在这个位置放了一个粘贴按钮，以及丰富的Markdown符号。

支持格式调整、排版整理

纯纯写作有一个很实用的功能，就是「时光机」，你可以把它理解为微信的「文件传输助手」，一些临时性的碎片信息可以记录在这里。大纲功能是用来记录一些文章的关键信息，比如人物联系、时间线等。在写作界面左滑可以进入时光机界面，方便你随时查看笔记。

一篇文章编辑好之后，可以对格式进行整体调整：在段与段之间插入空行、中英文之间插入空格......纯纯写作中还有查找、替换的功能，在移动端中可以说是非常强大了。

纯纯写作的内容层级有三个，由上到下分别是：书籍、卷、章节，对应到笔记应用中其实就是：分类、笔记本、笔记。使用时不需要纠结名字，能方便整理就好。打开目录后，可以移动每篇文章的位置，卷与卷之间可以按照不同的条件排序。

本地、云端双备份，不用担心丢失内容

纯纯写作还有一个很重要的优势，就是「安全性」。它有本次备份和云备份两种方式，文章每次改动时，都会在本地自动保存，编辑过程中还可以随时查看历史记录。不小心点了删除，废纸篓提供了「后悔药」功能。

加上云备份，就更是「双重保险」了。纯纯写作支持坚果云和Dropbox两种服务，软件中有详细的引导教程，并不复杂。不管你是重装系统，还是不小心删了应用，都能随时找回编辑过的内容。

最近，纯纯写作还推出了Mac版（Windows版也在开发中），你可以将手机端与电脑端连接，文字会实时同步。但Mac版目前还没有其它编辑功能，不知后面是否会加入。

纯纯写作的主要功能说起来并不多，难得的是对各种细节的注重。从最基础的输入体验，到文章的整理、备份，它都事无巨细。如果你经常在手机上处理大段文字，纯纯写作几乎就是最好的写作工具，期待这些特性能被应用到桌面端、iOS端。