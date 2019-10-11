“太空行走第一人”、苏联宇航员阿列克谢·列昂诺夫去世

IT之家10月11日消息 据俄罗斯卫星通讯社报道，苏联宇航员阿列克谢·列昂诺夫去世，终年85岁。1965年3月18日，列昂诺夫穿着白色宇航服，首次太空“出舱”，飘出飞船5.3米，实现了离舱12分钟的太空行走，成为太空行走的第一人。

据报道，在返回时，列昂诺夫由于宇航服膨胀而被卡在了气闸舱舱口。在多次排放掉宇航服内气体后他才最终进入太空舱内。

降落过程中，由于某种原因太空舱内的氧气压力和温度开始升高，两名宇航员进入昏迷状态。昏迷过程中，可能是他们中的一个碰触了补充空气的开关，使得舱内环境开始恢复正常。然而飞船的导航系统出现故障，飞船降落在距离预定地点3200公里的西伯利亚森林中。经历了两天饥寒交迫的等待后，二人步行到9公里外的临时机场。

列昂诺夫因为此次行动获得了苏联英雄的称号，并成为航天员队伍的副指挥官。

视频观看：





列昂诺夫1934年出生于俄罗斯克麦罗沃州，1953年参军。他喜欢科幻著作，尤其喜欢苏联火箭专家齐奥尔科夫斯基的《地球之外》，这本书中对外太空的描写勾起了他强烈的好奇心。所以当苏联宇航部门再次招募航天员人选的时候，他毫不犹豫地报了名。由于自身条件优秀，1960年，列昂诺夫正式成了一名光荣的航天员。

据人民网2015年报道，列昂诺夫早在苏联时期就到过中国。1989年他受中国科学技术协会之邀首次到中国进行访问。访问期间，他到过北京、上海和四川，并被授予了成都荣誉市民的称号。列昂诺夫一直关注中国的航天事业，并对中国在航空航天领域取得的成就赞不绝口。