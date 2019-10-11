物美集团完成收购麦德龙中国80%股份

猎云网获悉，2019年10月11日，麦德龙集团、物美集团和多点Dmall联合宣布，物美就收购麦德龙中国控股权已与麦德龙集团签订最终协议。

交易完成后，物美集团将在双方设立的合资公司中持有80%股份，麦德龙继续持有20%股份。多点将成为麦德龙中国的技术合作伙伴，加速麦德龙中国的发展和数字化转型。

作为一家拥有54年历史的欧洲老牌零售批发超市，麦德龙于1996年进入中国，其在中国拥有97家商场，服务1700万客户，曾吸引了来自阿里巴巴、腾讯、万科等在内的众多势力竞购。

早在今年5月，路透社称至少有8家竞购者准备对麦德龙中国业务的多数股权进行第二轮竞购。今年3月，麦德龙已通过招标形式出售其在中国的业务，交易估值在15亿美元至20亿美元之间。竞购方不仅仅包括阿里巴巴、腾讯、苏宁控股、沃尔玛百货，物美等中国零售行业玩家，还包括房地产开发商万科与私募股权投资公司博裕资本组成的财团、永辉超市与高瓴资本组成的财团，以及厚朴投资与生鲜移动电商平台美菜网组成的财团。

如今麦德龙中国敲定与物美集团和多点Dmall的联合，将在采购方面受益，更好地获取本地生鲜产品，从而为顾客提供更丰富优质的产品。新合资公司也履行麦德龙与批发业务合作伙伴、供应商及其他服务提供商的现有商业协议关系。

此外，物美集团还将通过多点Dmall专有的运营系统，进一步提高麦德龙中国的运营效率和优化客户的购物体验。同样，物美集团和多点Dmall将带来融合线下和线上服务与技术的数字化零售专长，并将帮助麦德龙中国提升数字化能力并加快在中国零售市场的发展。

此次交割完成，麦德龙中国未来将继续以“麦德龙”品牌保持独立经营，同时新合资公司总部将保留在目前的上海市普陀区。新合资公司将保持目前的门店规模和所有商业运营，同时将继续实施计划中的新店开发。此外，合资公司除了保留由康德领导的目前管理团队，还将保留现有的员工团队。麦德龙集团将在新合资公司七人董事会中获得两席，并将在合资公司治理中持续发挥作用。