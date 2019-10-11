“墨迹天气”今日IPO上会，却意外挂了

10月11日，北京墨迹风云科技股份有限公司（墨迹科技）首发申请上会被否。

今日，证监会召开的第十八届发审委2019年第141次、142次工作会议，广州通达汽车电气股份有限公司、北京墨迹风云科技股份有限公司、郑州天迈科技股份有限公司、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司、广东电声市场营销股份有限公司共5家企业上会。除墨迹科技上会被否外，其余四家均获通过。

证监会指出，“墨迹天气App”存在未经其许可违规发布互联网新闻信息，被责令限期整改的情形；发行人存在在取得《互联网药品信息服务资格证书》之前，发布药品广告的情形。要求公司说明使用用户数据是否合法合规，尤其是商业化变现的合规性等情况。

公开资料显示，墨迹科技成立于2010年，主营业务为基于移动互联网平台的气象信息服务和广告信息服务，主要产品为查询气象信息的移动工具应用——墨迹天气App。

北京墨迹风云科技股份有限公司(以下简称“墨迹科技”)，拟在深交所创业板发行不超过1000万股，发行后总股本不超过4000万股，募资约3.4亿元。墨迹科技表示，7年时间内，墨迹天气已拥有5.56亿的累计装机量，占据天气类软件的龙头位置。

发审委会议提出询问的主要问题

1，发行人运营的网站、“墨迹天气App”存在未经其许可违规发布互联网新闻信息，被责令限期整改的情形；发行人存在在取得《互联网药品信息服务资格证书》之前，发布药品广告的情形。发行人现有的App存在视频节目与游戏节目，以及发布医院广告。发审委会议要求发行人代表说明报告期内发行人所从事的全部业务是否已取得当时有效的法律法规规定的全部资质，是否已履行了必要的审批或备案程序，是否存在取得相关资质、许可证书前未合规经营的情形，是否存在后续被要求整改或行政处罚等影响业务持续运行的风险。

2，发行人通过自主收集及第三方途径获取用户数据及标签，并利用数据进行商业化变现，发行人于2019年7月16日收到App专项治理组发出的《关于App收集使用个人信息相关问题的通知》，App专项治理工作组要求发行人就收集使用个人信息中存在的问题进行整改。发审委会议要求请发行人代表说明，发行人针对App专项治理工作组通知指出问题的整改情况及整改效果，是否获得主管部门的认可，是否面临被处罚的风险。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

3，报告期内发行人互联网广告信息服务收入占比超过95%。发审委会议要求请发行人代表说明主营业务增长和高毛利率的合理性和可持续性，未来发行人是否存在收入和净利润下降的风险。

4，报告期内与发行人存在直接或间接股权关系的客户（阿里、苏宁、腾讯，以下称“股权相关方”）直接或间接贡献收入金额及占比较大。发审委会议请发行人代表说明发行人与上述股权相关方的业务合作是否具有稳定性、可持续性，是否存在重大不确定性风险，是否影响发行人持续盈利能力，以及发行人在市场开拓方面的应对措施。